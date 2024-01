Queraltó, en una imatge recent. Foto: PI de Dalmases

Com el so d'un batec en un micròfon , de Clara Queraltó ha obtingut el novè premi Anagrama de novel·la catalana dotat amb 12.000 euros segons decisió del jurat format per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí, Isabel Obiols i Silvia Sesé.

La novel·la de Queraltó tracta, segons Imma Monsó, sobre “la meravellosa mentida que és l'amor”, tot i que va puntualitzar que aquesta novel·la “no és la tradicional història sentimental, sinó una mena de dietari de la protagonista que descriu la seva experiència des del punt de vista femení, mentre que al final és el protagonista masculí qui culmina l'eix narratiu. Amb això es proposa “una desmitificació de l'amor, una desconstrucció de la metàfora, cosa que fa del personatge femení de la novel·la un personatge molt actual”. I encara que va rebutjar el concepte d'“empoderament”, va indicar que “les dones no sempre són víctimes, sinó que també tenen els seus instruments de poder”.

Queraltó, que exerceix com a professora de llengua i literatura catalanes i que explica, a més de diverses obres publicades amb anterioritat, el premi Mercé Rodoreda de contes i narracions, va explicar que aquesta obra és “la història de dos personatges que es coneixen durant les vacances estiuenques en un poble petit i als que separa l'edat: dels 18 anys als 39 del seu homòleg masculí, em va portar a plantejar com és l'amor quan s'està sortint de l'adolescència”.

L'autora va afegir que ha intentat relatar-ho des de la perspectiva de dos personatges diferents i ho ha fet de forma descriptiva, deixant-los parlar i sense tractar de jutjar-los, cosa que ha comportat crear una estructura narrativa de certa complexitat. En la seva execució ha pesat la influència del feminisme que s'ha generalitzat en els darrers anys i que ha ensenyat a veure les coses d'una altra manera. Va acabar puntualitzant que si bé Com el so d'un batec en un micròfon no conté gens ni mica de referències autobiogràfiques, ella mateixa es va enamorar amb 17 anys d'un italià de 31…

En aquesta novena edició s'ha sobrepassat el nombre d'originals presentats fins avui a aquest premi amb un total de 106.