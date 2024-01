El Palau de la Música de Barcelona es va omplir de ressonàncies líriques en ocasió del concert que l'Orquestra Simfònica del Vallès va oferir per commemorar el 125è aniversari de la fundació de la Societat d'Autors. Una epopeia llarga, difícil i encara que sembli mentida, encara no completament resolta perquè són molts els països i no poques vegades que no es respecta el dret del creador el gaudi de la seva pròpia obra. Tot va començar, pel que fa a Espanya, a finals del segle XIX quan els autors teatrals -llibristes i músics- estaven sotmesos als interessos dels empresaris i els propietaris d'arxius -com el temible Florencio Fiscowich que imposava condicions lleonines- els qui compraven les obres als seus creadors, les reproduïen i venien, recaptant la totalitat del producte.

Un grup de compositors i autors teatrals, basant-se en la Llei espanyola de propietat intel·lectual de 1879 i en el conveni internacional de drets d'autor de Berna de 1886, van acordar fundar la Societat d'Autors d'Espanya amb el llibretista i metge Vital Aza al capdavant i Chapí, López Torregrosa, Arniches, Ramos Carrión i Francos Rodríguez entre els fundadors. A la seva ombra van anar sorgint les Societats d'Autors Dramàtics, Varietats, Dret d'Execució i Autors Lírics que el 1932 es van dissoldre per crear la SGAE: Societat General d'Autors d'Espanya, el primer president de la qual va ser Eduardo Marquina. A partir del 1941 va rebre l'exclusiva de la recaptació de drets d'autor i el 1995 va incorporar els editors i es va convertir en la Societat General d'Autors i Editors.

Al concert del Palau es va rendir homenatge als fundadors i principals personatges de la institució i així van sonar músiques de Ruperto Chapí, Tomàs López Torregrosa, Quinito Valverde, Jacinto Guerrero, Rafael Martínez Valls i Federico Moreno Torroba entre d'altres, així com Amadeo Vives, cofundador del propi Orfeó Català i del Palau, amb el superb cor de Bohemios .

Abans d'iniciar-se el concert el president de la SGAE, Antonio Onetti, va anunciar el desig de l'entitat de recuperar l'esperit de La Barraca, la companyia ambulant de teatre universitari que van crear García Lorca i Eduardo Ugarte i que va fer als anys trenta campanyes de divulgació del teatre clàssic pels pobles i les ciutats de l'Espanya profunda.

Així mateix, va anunciar la creació de set escoles creatives per a la integració social a través de la música, el teatre, la dansa i l'audiovisual, projecte que s'iniciarà al febrer als barris de diverses ciutats espanyoles: La Mina de Barcelona, San Francisco de Bilbao, Vallecas de Madrid, a Las Palmas de Gran Canària, Conxo de Santiago de Compostel·la, el nucli Tres Barris-Amate (La Candelaria, Natzaret, Mare de Déu i Els Ocellets) de Sevilla i el barri de Natzaret a València. I a més se celebraran dos congressos internacionals: un, dedicat a la intel·ligència artificial (IA), i un altre sobre la gestió col·lectiva de la propietat intel·lectual.