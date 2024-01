El cantautor i actor, Albert Pla, posa per a Europa Press, a 17 de gener de 2024, a Madrid (Espanya).

L'artista català Albert Pla actua aquest dijous a La Sala La Riviera de Madrid amb el seu nou espectacle 'Rumbagenarios' per celebrar l'aniversari del seu disc 'Veintegenarios en Alburquerque' (1997) i ho fa després de l'èxit aconseguit pel seu paper protagonista a la sèrie 'La Mesías', que li ha valgut estar nominat als Premis Forqué i als Premis Feroç.

"He anat a un parell de lliuraments de premis a la meva vida i la veritat és que m'han semblat ridícules. No hi ha més caspa perquè tots són calbs. No sento fascinació per això", ha reconegut en una entrevista amb Europa Press. L'artista ha treballat en els últims mesos a la nova pel·lícula de Rodrigo Cortés, 'Escape', ia la seqüela d''El Hoyo' de Galder Gaztelu-Urrutia.

Tot i això, malgrat la seva participació en produccions de directors reconeguts en la indústria, Pla reitera que tant li fa futures candidatures a premis com els Goya.

"No em fa falta aquest tipus de reconeixements. Fins i tot quan un crític fa una bona crítica teva dius 'collons però si ahir vas fer una bona crítica a Alejandro Sanz, no sé què és pitjor, hauria preferit que escrivís malament sobre mi'", ha fet broma.

Albert Pla assevera que tornaria a treballar amb 'Los Javis' (La Messies) perquè "són uns oncles fantàstics" i destaca que estan a "estat de gràcia" i qualsevol èxit que tinguin li sembla "comprensible". "Estic per servir-los per al que em demanin", ha postil·lat.

Els assassins de Carrero Blanco, "herois"



Preguntat sobre la polèmica al voltant d'Itziar Ituño, que va encapçalar aquest cap de setmana passat una manifestació a favor dels presos d'ETA, Albert Pla creu que "Espanya és un país que segueix dividit entre els que creuen que els que van matar Carrero Blanc eren uns herois i entre els que creuen que eren uns assassins”.

"Jo crec que eren uns herois", ha assegurat, una afirmació que ja ha realitzat altres vegades.

D'altra banda, Albert Pla creu que és evident que a la música segueix havent-hi molta desigualtat entre homes i dones i ha compartit l'afirmació de la pianista Clara Peya, que en una recent entrevista va assegurar que si Albert Pla fos dona “no hauria tingut lloc” a la indústria" perquè no podien ser "incorrectes".

Rumbagenaris



L'artista visitarà els propers mesos Vitòria, Badalona, Granada, Saragossa, Palma de Mallorca, València i Barcelona, on anirà de gira amb 'Rumbagenarios' i ho fa acompanyat de The Surprise Band, el guitarrista Diego Cortés o els sons de Judit Farrés .

"Feia anys que actuava amb el públic assegut i era una mica més narratiu, perquè la gent pogués escoltar històries noves. Però tenia ganes de fer alguna cosa amb la gent dreta i gairebé més cantant que escoltant", ha explicat.

L'artista explica que el nom del seu nou espectacle és perquè hi ha moltes cançons "rumberes i fiesteres". Previsiblement, entre les cançons que s'escoltaran a la nova gira hi haurà 'La deixo o no la deixo' que relata la mort d'un policia i d'un polític.

"Jo crec que sí, és una de les cançons que estava al disc i hauria de passar moltes coses per no cantar-la. A més, a la gent li encanta quan dius una mica d'un polític mort", ha assenyalat.

Durant l'entrevista, l'artista recorda que aquest estiu el PP de Mataró (Barcelona) va voler frenar la participació al Posidònia Fest i admet que no entén com un partit polític pugui dir qui ha d'actuar i qui no.

"Suposo que es creuran que els teatres són seus. És una llàstima perquè també fan creure-ho a la gent i això és el que més em foti. No que em diguin que no els ve de gust que jo actuï en un lloc perquè a mi tampoc em ve de gust que existeixin ells, però sí que em foti que facin veure com intenten fer creure a la gent que ho paguen ells, que els meus concerts són subvencionats i que vivim de subvencions i tot això. Això fot, això sí que fot", argumenta.

En aquest sentit, afegeix que quan es parla de subvencions a la cultura es fa des de la "desinformació". "Si hi ha persones subvencionades en aquest país, precisament són els partits polítics", sentencia.