Poques persones poden exhibir una condició individual tan cosmopolita i internacional com a Yaron Lifschitz. Aquest australià, pertanyent a una família jueva de l'Europa Oriental, nascut i criat a Ciutat del Cap, va emigrar el 1981 de Sud-àfrica a l'illa-continent, on s'ha consagrat com un conspicu expert en arts circenses i parateatrals, els espectacles dels quals han estat recorregut mig món. Fundador de la secció de teatre del Museu Australià, col·laborador del Teatre Australià per a Joves i de l'Institut Nacional d'Arts Dramàtiques (NIDA) de Sydney, és actualment el director artístic i executiu de la companyia australiana de circ contemporani Circa que té la seu a Brisbane . Amb deu dels seus components ha vingut a Barcelona per presentar “Humans 2.0”, un extraordinari espectacle d'acrobàcia on el domini del cos humà es porta al límit.

L'acrobàcia és una de les anomenades arts parateatrals més difícils d'exercir ja que exigeix la combinació de diversos factors: és clar i en primer lloc la possessió d'una notable força física, alhora que el domini de l'elasticitat del cos, el govern moviment i agilitat. Però perquè tot això transcendeixi del pur exercici gimnàstic, ja de per si molt meritori, i perquè es converteixi en un espectacle global, ha d'anar complementat amb una corografia adequada i l'acompanyament de la música, de manera que assoleixi el màxim nivell possible de bellesa i elegància. D'aquesta manera s'aconsegueix un espectacle complet capaç d'entretenir, a més d'entretenir, sorprendre i provocar l'admiració de l'espectador.

No hi ha cap dubte que tot això s'aconsegueix a “Humans 2.0” que es presenta al teatre Coliseum de Barcelona amb coreografia i música original d'Ori Lichtik, il·luminació de Paul Jackson i direcció tècnica de Jason Organ. Caldria citar també el treball de Libby Mc Donell al vestidor, que és summament senzill, perquè en bona part de la funció no necessita més enllà d'unes malles negres i poca cosa més per tal que res no pugui impedir el moviment dels intèrprets la execució és a cadascun d'ells admirable.