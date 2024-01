Casares-Camus, una història d'amor

En un temps en què ja hem oblidat el costum d'escriure cartes Mario Gas porta a col·lació les que es van creuar entre dos personatges singulars: l'actriu espanyola María Casares i l'escriptor francès nascut a Algèria Albert Camus. Van ser gairebé 900, han estat publicades recentment a Espanya i constitueixen un brillant testimoni de la relació amorosa de va haver-hi entre tots dos. Una relació duradora, ja que es va iniciar el 1944, el mateix dia del desembarcament de Normandia, i es va truncar dramàticament per la mort fortuïta de Camus el 1960 a causa d'un accident automobilístic.

Aquestes cartes superen la buidat de la majoria de textos epistolars, ja que van ser l'expressió de la capacitat fabuladora, poètica i creativa de dos éssers singulars. Expressen, certament, sentiments íntims, poderosos, pletòrics de sinceritat, però són, alhora, en si mateixos peces literàries de grandíssim valor i extraordinària bellesa. Representen, a més, l'expressió d'un amor que va ser capaç d'unir, malgrat la distància física –anem personatges van estar obligats a viatjar i romandre separats en nombroses ocasions– superar tots els problemes, dificultats i fins i tot infidelitats. Perquè l'amor veritable és per sobre de qualsevol contingència.

Per posar en escena aquest intercanvi calia comptar amb intèrprets de fust i Mario Gas, director de l'espectacle, els ha trobat a Rosa Renom i Jordi Boixaderas. L'arquitectura dramàtica del text fa que, si bé són dos els personatges els que ocupen l'escena, cadascun diu el seu paper de tal manera que bé es podria considerar un monòleg “stricte sensu”, ja que ho expressa davant d'un interlocutor absent . I no obstant és, valgui la paradoxa, és un monòleg dialogat ja que cada epístola té la seva resposta. Això obliga que Casares-Camus (Renom-Boixaderas) actuïn sobre el mateix escenari, en dos plans diferents perquè estan allunyats un de l'altre, no que no disminueix gens ni mica la intensitat de la relació que els uneix, ans al contrari, la realça amb la força de la paraula.

“Casares-Camus, una història d'amor” troba a la sala de Gràcia del Teatre Lliure un lloc adequat perquè a la parvetat del seu espai convida a la confidència que arriba al públic de manera molt directa i intensa. Tot plegat fa daquest espectacle un exercici magistral dinterpretació, alhora que la revelació fefaent de fins a quin punt va poder ser real, profund i durador lamor entre dues persones.