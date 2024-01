El director, en un lliurament de premis. Foto: Europa Press

El director de cinema canadenc Norman Jewison ha mort als 97 anys a la seva residència de Los Angeles, segons ha informat The Hollywood reporter.

La mort de l'autor de Encís de lluna, En la calor de la nit, Jesuscrist Superstar o el musical El violinista a la teulada s'hauria produït dissabte passat 20 a la seva residència si bé es va conèixer dilluns passat 22 pel seu publicista Jeff Sanderson.

Les seves pel·lícules van guanyar múltiples premis de l'Acadèmia per les quals Jewison va rebre un Oscar a la trajectòria el 1999. A més, En la calor de la nit, protagonitzada per Sidney Poitier i Rod Steiger, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula el 1967.

A més, una de les seves cintes més icòniques, Encís de lluna, es va convertir en una de les comèdies romàntiques més populars de Hollywood. Així mateix, The Cincinnati Kid, The Thomas Crown Affair i Agnes of God, van ser altres de les seves pel·lícules importants.