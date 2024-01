'La societat de la neu' de Juan Antonio Bayona / Netflix

'La societat de la neu' , de Juan Antonio Bayona, i el film d'animació 'Robot Dreams', de Pablo Berger, estan entre les nominades a l' Oscar . La pel·lícula sobre la tragèdia dels Andes opta a dos guardons, millor pel·lícula internacional i millor maquillatge i perruqueria, mentre que el film de Berger és candidat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La gala de lliurament de la 96a edició dels premis que anualment concedeix l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques nord-americana se celebrarà el proper 10 de març i tornarà a estar conduïda per Jimmy Kimmel.

El film de Baiona, que relata la tragèdia real de vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana que va tenir lloc el 1972 i en què van morir 29 persones, està nominat al premi a la millor pel·lícula internacional amb la japonesa 'Perfect Days', de Win Wenders; la coproducció entre els Estats Units, el Regne Unit i Polònia 'La zona d'interès', de Jonathan Glazer; la italiana 'Jo capità', de Matteo Garrone; i l'alemanya 'Sala de professors', d'Ilker Çatak.

No està entre les nominades la pel·lícula francesa 'Anatomia d'una caiguda' de Justine Triet, que va deixar sense premi la cinta de Baiona als Globus d'Or i els Critics Choice Awards i que està entre les nominades a millor pel·lícula, ja que la Acadèmia gal·la va decidir que el seu representant als Oscar fos 'A foc lento' cinta culinària dirigida per Tran Anh Hung i protagonitzada per Juliette Binoche i Benoît Magimel que s'ha quedat fora de les nominades.

A més, la cinta de Baiona està nominada al premi al millor maquillatge i perruqueria per la feina d'Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí, Montse Ribé. En aquesta categoria 'La societat de la neu' competirà amb 'Oppenheimer', 'Mestre', 'Golda' i 'Pobres criatures'.

'La societat de la neu' ja és una de les grans favorites de cara als Premis Goya, on compta amb 13 nominacions, que se celebraran el proper 10 de febrer a Valladolid. A més, el film de Baiona també està entre els nominats als BAFTA, on opta al guardó a la millor pel·lícula de parla no anglesa.

La pel·lícula, després de la seva estrena limitada en cinemes, va arribar a Netflix el 4 de gener passat, on en tan sols 10 dies es va convertir ja en un dels films en llengua no anglesa més vistos de la plataforma amb més de 51 milions de visionats a tothom i aconseguint el número u a 93 països.

ROBOT DREAMS, ENTRE LES NOMINADES

'Robot Dreams', la pel·lícula dirigida per Pablo Berger està a més nominada a l'Oscar al millor film d'animació. Els rivals de la cinta espanyola, que va ser coronada com el millor llargmetratge d'animació de l'any als premis del Cinema Europeu, són 'Spider-Man: Creuant el Multivers', 'Nimona', 'El chico la garza' i 'Elemental' .

Van ser els actors Zazie Beetz i Jack Quaid, acompanyats de la presidenta de l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques, Janet Yang, els encarregats d'anunciar les nominacions als guardons més preuats de la indústria del cinema es lliuraran en una gala que se celebrarà a el Dolby Theatre de Los Angeles el proper 10 de març, diumenge a la matinada a dilluns a Espanya, i que per quarta vegada estarà conduïda per Jimmy Kimmel.

Uns nominats entre els quals finalment no hi van ser ni Pedro Almodóvar, que va passar el tall inicial amb el seu curtmetratge 'Extraña forma de vida', un western sobre dos homes enamorats que es retroben després d'anys separats protagonitzat per Ethan Hawke i Pedro Pascal, ni tampoc Pepelópe Cruz, que sonava entre les possibles candidates al premi a la millor actriu de repartiment per 'Ferrari' cinta de Michael Mann on interpreta Laura Garello, l'esposa i sòcia d'Enzo Ferrari.