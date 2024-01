Fotograma de Barbie / Warner Bros

Els Oscars són els premis més prestigiosos del cinema. Una de les pel·lícules més destacades del 2023 va ser 'Barbie', el film protagonitzat per Ryan Gosling i Margot Robbie, i que tractava precisament de l'apoderament femení.

Per sorpresa de milions de persones, Ryan Gosling, que interpretava Ken, ha estat nominat a Millor Actor de Repartiment, mentre que ni Margot ni Greta Gerwig, la directora, rebessin cap nominació. Aquesta omissió ha indignat Ryan, ja que en una pel·lícula centrada en la figura femenina i en el seu apoderament s'acaba premiant la part masculina.

Després de l'anunci de les nominacions, Ryan va compartir la seva perspectiva sobre la situació, rendint homenatge tant a Margot com a Greta.

"Em sento summament honrat de ser nominat pels meus col·legues juntament amb artistes tan notables en un any de tantes grans pel·lícules. I mai vaig pensar que diria això, però també em sento increïblement honrat i orgullós que sigui per interpretar un ninot de plàstic anomenat Ken”, comença el comunicat.

"Però no hi ha Ken sense Barbie, i no hi ha pel·lícula de Barbie sense Greta Gerwig i Margot Robbie, les dues persones més responsables d'aquesta pel·lícula històrica i mundialment celebrada. Cap reconeixement seria possible per a ningú a la pel·lícula sense el seu talent, valor i geni . Dir que estic decebut que no estiguin nominats en les seves respectives categories seria quedar curt", expressa.