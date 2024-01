Chita Rivera, en una imatge de fitxer. Foto: Wikipedia

L'actriu d'origen porto-riqueny Chita Rivera, coneguda per participar en diversos musicals de Broadway, va morir dimarts passat 30 de gener als 91 anys, segons va informar la seva filla Lisa a The New York Times.

Nascuda Dolores Conchita Figueroa del Rivero de pare clarinetista porto-riqueny i mare era d'ascendència escocesa, irlandesa i afroamericana.

Va debutar als escenaris de Broadway el 1952, any en què va aconseguir a causa d'una audició treball com a corista al musical Call Me Madam . Els seus següents treballs dins del circuit teatral novaiorquès van serGuys and Dolls i Can-Can . Després va tenir el paper de Fifi a Seventh Heaven (1955).

A finals de la dècada dels anys 50, l'actriu va aconseguir el reconeixement dels crítics teatrals amb el musical dramàtic West Side Story de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim. Allí va representar el paper Anita, personatge que temps més tard va interpretar Rita Moreno en la versió cinematogràfica de 1962. Rivera va ser després triada per al rol protagonista del musical Bye Bye Birdie , interpretació que li va valer la seva primera candidatura al premi Tony a la "Millor actriu protagonista d´un musical".