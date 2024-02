Serra, en un acte celebrat a Bilbao. Foto: Ai. de Bilbao

Albert Serra , director de cintes com Història de la meva mort (2013), La mort de Lluís XIV (2016), Liberté (2019) o Pacifiction (2022), formarà part del jurat internacional de la 74a edició del Festival Internacional de Cinema de Berlín, conegut com la Berlinale, que se celebrarà del 15 al 25 de febrer.

Un jurat que estarà presidit per l'actriu kenyana Lupita Nyong'o (12 anys d'esclavitud) i que, segons van anunciar aquest dijous els organitzadors, també comptarà amb el cineasta alemany Christian Petzold (El cel vermell), l'actor nord-americà Brady Corbet (The Clouds of Sils Maria), la directora xinesa Ann Hui (Una vida senzilla), l'actriu italiana Jasmine Trinca ( La història de la meva dona ) i l'escriptora ucraïnesa Oksana Zabuzhko (El museu de secrets abandonats).

El jurat internacional decidirà qui rebrà l'Ós d'Or i l'Ós de Plata a la Berlinale, el palmarès del qual es donarà a conèixer a la cerimònia de cloenda que se celebrarà el 24 de febrer.