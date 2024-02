El collaret de la reina

Una de les funcions de l'espectacle teatral és, sens dubte, l'exercici de la crítica tant social com política. Molts autors opten per desenvolupar-la mitjançant la utilització dels grans gèneres, el drama o la tragèdia, que conviden l'espectador a meditar sobre les contradiccions i els desafiaments del gènere humà contemplant el desenvolupament de conflictes amb un llenguatge que sol estar revestit de solemnitat. Però n'hi ha que, sense renunciar a aquesta funció desmitificadora, prefereixen utilitzar un altre llenguatge molt més proper i accessible i, a més, probablement, encara més eficaç: el de la farsa. Tal com han fet Ricard Farré i Arnau Puig amb “El collar de la reina”, que es presenta al Teatre Akadèmia.

En base a una escandalosa estafa orquestrada al voltant d'un cert collaret que hauria d'anar destinat a lluir bé madame Du Barry, bé la reina Maria Antonieta, els autors reflecteixen la corrupció i l'allunyament de la realitat social que viu l'alta noblesa a França en els prolegòmens de la convulsió revolucionària de 1789. Ho han fet escrivint amb molta habilitat un text dialogat ja que en són dos els únics intèrprets, encara que a cadascun correspon encarnar diversos personatges en diferents etapes històriques.

Un dels coautors, Arnau Puig, ha assumit sobre l?espai dramàtic el rol masculí, mentre que per al femení ha estat escollida Marta Pérez. La simbiosi ha resultat sens dubte afortunada perquè la interacció entre tots dos és, malgrat el trepidant desenvolupament de la funció, correcta i mil·limètrica i això resulta encara més meritori si tenim en compte que han d'anar alternant papers diferents i successius, amb els seus corresponents canvis de vestuari, cosa que els obliga a un meritori i sorprenent fregolisme. Una modesta però enginyosa tarima central amb portes abatibles permet alterar escenaris -amb l'auxili d'algunes indicacions escrites a la pantalla- i facilita l'aparició i la desaparició dels intèrprets o el canvi de la seva indumentària. L'ajust de tan complexos elements ha estat dirigit encertadament per l'Adrià Aubert i la Carla Coll de manera que “El collaret de la reina” resulta un espectacle d'excel·lent factura i, a més, molt divertit.