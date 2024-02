La Reina Letizia ha acudit per sorpresa a la trobada entre Martin Scorsese i Rodrigo Cortés a l'Acadèmia de Cinema de Madrid - ALBERTO ORTEGA - ACADÈMIA DE CINEMA

La Reina Letizia ha acudit per sorpresa a la trobada de Martin Scorsese amb el cineasta Rodrigo Cortés que ha tingut lloc a l'Acadèmia de Cinema a Madrid aquest divendres 2 de febrer.

La Reina i Scorsese ja van coincidir l'any 2018 en un acte homenatge a l'Antiga Fàbrica d'Armes de la Vega, a Astúries, quan el director va rebre el premi Princesa d'Astúries a l'àmbit de les belles arts.

En la visita a Madrid, Scorsese ha mantingut una xerrada amb Cortés, director d''Escape', la nova pel·lícula que Scorsese produirà i que protagonitza Mario Casas. Cortés ha moderat el diàleg i tots dos han fet un recorregut breu per l'obra cinematogràfica del director americà.

Els directors han tractat temes com els talls que Scorsese utilitza a les seves pel·lícules, la música, la manera com "moldeja" els personatges en l'edició posterior al rodatge o el que va suposar per al director fer un film com 'Els assassins de la lluna', del qual ha assegurat que no pretenia que fos "només entreteniment", sinó que va ser "una manera de demanar perdó", fent referència als assassinats de la Nació Osage.