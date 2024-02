Aragonès, tres ministres, Erra i Collboni assistiran a la gala. EP

Els XVI Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català es lliuren aquest diumenge en una cerimònia al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), on les pel·lícules 'Creatura', d'Elena Martín, i 'Saben aquell', de David Trueba, són les produccions amb més candidatures, amb 15 i 13 respectivament.

Els segueixen '20.000 espècies d'abelles', d'Estíbaliz Urresola Solaguren, amb nou; 'Un amor', d'Isabel Coixet, amb vuit, i 'El mestre que va prometre el mar', de Patrícia Font, i 'La comptadora de pel·lícules', de Lone Scherfig, totes dues amb sis, com les produccions amb més candidatures als Gaudí.

La gala estarà conduïda i escrita per les humoristes Maria Rovira i Ana Polo, creadores del podcast Oye Polo, i "serà un homenatge a l'espectador, protagonista d'una festa reivindicativa, plena d'humor feminista" que tindrà 1.400 convidats.

A la cerimònia es lliurarà el Gaudí d'Honor a la directora i guionista Rosa Vergés i comptarà amb les actuacions de Guillem Gisbert, Julieta, Sharonne i els actors de la sèrie 'Jo mai mai' de TV3.

AUTORITATS



El president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el dIndústria i Turisme, Jordi Hereu, la dEducació i Esports, Pilar Alegría; la presidenta del Parlament, Anna Erra; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, assistiran aquest diumenge a la cerimònia.

També hi assistiran la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el president de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, Gerardo Pisarello, i el regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé.

PRINCIPALS CATEGORIES



A la categoria de Millor pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: 'Creatura', que va ser guardonada a la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes; 'Saben aquell', sobre l'humorista Eugeni; 'Els encantats', d'Elena Trapé, i 'La imatge permanent', de Laura Ferrés Moreno.

A les nominacions a Millor pel·lícula en llengua no catalana hi ha '20.000 espècies d'abelles', d'Estíbaliz Urresola; 'Un amor', d'Isabel Coixet; 'El mestre que va prometre el mar', de Patricia Font, i 'Upon Entry' (L'arribada)', de Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas.

En la categoria de Millor direcció, competiran Elena Martín per 'Creatura', Isabel Coixet per 'Un amor' --en la passada edició ho va aconseguir a millor documental amb 'El sostre groc'--, David Trueba per 'Saben aquell' i Agustí Villaronga a títol pòstum per 'Loli Tormenta'.

Cinc cineastes aspiren el Gaudí a direcció novell: els veneçolans Juan Sebastián Vazquez i Alejandro Rojas per 'Upon Entry'; Laura Ferrés per 'La imatge permanent'; Alejandro Marín per 'T'estic estimant bojament', i Estibaliz Urresola per '20.000 espècies d'abelles'.

Com a Millor protagonista femenina opten Laia Costa per 'Un amor'; Bruna Cusí per 'Upon Entry'; Patricia López Arnaiz per '20.000 espècies d'abelles', i Carolina Yuste per 'Saben aquell'.

A la de Millor actor protagonista són finalistes, Oriol Pla per 'Creatura'; David Verdaguer per 'Saben aquell'; Enric Auquer per 'El maestro que va prometre el mar', i Alberto Ammann per 'Upon Entry'.

A la de Millor actriu secundària figuren Clara Segura per 'Creatura'; Aina Clotet per 'Els encantats'; Ane Gabarain per '20.000 espècies d'abelles', i Ana Torrent per 'Sobretot de nit'.

Com a Millor actor secundari opten Hugo Silva per 'Un amor'; Pedro Casablanc per 'Saben aquell'; Daniel Brühl per 'La contadora de pel·lícules', i Alex Brendhemühl per 'Creatura'.

PRESÈNCIA DE CANDIDATS ALS ÒSCAR



Com a Millor pel·lícula europea figuren 'La sociedad de la neu', de JABayona --que no disposa d'un 20% de producció catalana per optar a altres categories--; 'El triangle de la tristesa', de Ruben Östlund; 'Aftersun', de Charlotte Wells; 'Les vuit muntanyes', de Felix van Groeningen i Charlotte Vandermeersch, i 'Close', de Lukas Dhont.

La gala reunirà els nominats espanyols als Premis Oscars: els directors JA Bayona ('La societat de la neu') i Pablo Berger ('Robot Dreams') i els experts en maquillatge d'efectes especials Montse Ribé i David Martí ('La societat de la neu').