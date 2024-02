La foto de família dels guardonats. Foto: Europa Press

Les pel·lícules Creatura , amb 6 premis, i Saben aquel , amb 7, han confirmat el seu paper de favorites als 16 Premis Gaudí en què partien com les màximes nominades, amb 15 i 13 candidatures, a les quals ha seguit 20.000 espècies d'abelles, amb 3 guardons.

Creatura s'ha endut el Gaudí a millor pel·lícula, així com el de millor direcció per a Elena Martín , millor actor i actriu secundària per a Alex Brendemühl i Clara Segura, interpretació revelació per a Clàudia Malagelada i muntatge.

Saben aquell que s'ha endut els guardons a millor actor protagonista per a David Verdaguer, millor actriu protagonista per a Carolina Yuste, millor maquillatge-perruqueria, vestuari, direcció artística, direcció de producció i so.

20.000 espècies d'abelles, d'Estibaliz Urresola Solaguren, s'ha endut la millor pel·lícula de parla no catalana, millor adreça novell i millor fotografia.

La candidata a l'Oscar a millor pel·lícula d'animació s'ha endut dos premis Gaudí: el de millor pel·lícula d'animació i la millor música original; est, per al músic Alfonso de Vilallonga, que ha protagonitzat un dels moments divertits de la gala amb el seu discurs en rebre el guardó.

Altres pel·lícules premiades han estat Upon entry , amb el guió original per a Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas, i Un amor, amb el guió adaptat per a Isabel Coixet i Laura Ferrero.

Un dels moments emotius de la gala ha estat el de Carme Elias recollint el guardó juntament amb Claudia Pinto a millor documental per Mentre seguis tu, l'aquí i l'ara de Carme Elias , en què mostra la seva lluita contra l'Alzheimer.

Una altra de les candidates a l'Oscar, La societat de la neu de JABayona , s'ha endut l'únic premi pel qual competia: millor pel·lícula europea.

La directora, realitzadora i guionista Rosa Vergés ha rebut aquest diumenge el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2024 en reconeixement a la seva carrera i ha demanat a les joves que “us recomano que somieu”.