L'actriu novaiorquesa, en una estrena cinematogràfica. Foto: Europa Press

L' actriu Sigourney Weaver, 3 vegades nominada a l'Oscar i guanyadora del Bafta i del Globus d'Or, rebrà el Goya Internacional 2024, segons ha anunciat aquest dimarts 6 de febrer l'Acadèmia de Cinema.

Weaver serà guardonada amb el tercer Goya Internacional de la història, després de Cate Blanchett (2022) i Juliette Binoche (2023). Aquest premi, segons l'Acadèmia, s'ha creat per “reconèixer personalitats que contribueixen al cinema com a art que uneix cultures i espectadors i espectadores de tot el món”.

L'Acadèmia destaca que se li atorga per "la seva impressionant trajectòria plena de pel·lícules inoblidables" i inspirar "creant personatges femenins complexos i forts" i afegeix que és una de les actrius "més reconegudes a la indústria del cinema".

L'actriu nord-americana, que va rebre el Premi Donostia 2016 del Festival de Sant Sebastià, és coneguda pel seu paper com la Tinent Ripley a Alien o Diane Fossey a Gorilas a la boira . "Al llarg dels anys, ha captivat el públic i s'ha guanyat la seva admiració com una de les intèrprets més estimades dels escenaris i les pantalles a nivell mundial", destaca l'Acadèmia.

A més, la seva carrera inclou altres èxits de taquilla com Avatar , Els Cazafantasmas ; drames com The Good House , Somnis d'una escriptora a Nova York i La tempesta de gel , per la qual va guanyar el BAFTA.

El seu treball s'estén més enllà de la gran pantalla, amb sèries de televisió aclamades per la crítica com Oracions per a Bobby , Les flors perdudes d'Alice Hart i Political Animals , entre d'altres.