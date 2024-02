Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

El Let’s tornarà a omplir de propostes indie les sales de música en viu de L’Hospitalet. Del 16 de febrer al 23 de març, la Sala Salamandra, El Pumarejo, l’Espai Zowie i la Sala River bategaran amb més de quaranta artistes nacionals i internacionals.

El festival arriba a la seva dinovena edició mantenint el fonament de programar bandes consolidades i grups emergents. Enguany, es presenta un cartell en què les dones lideren les bandes o bé hi tenen presència en més d’un 50 % dels casos.

Com és habitual, la Sala Salamandra acollirà les formacions que encapçalen la programació del festival. El concert inaugural serà a càrrec de la valenciana Jimena Amarillo, que actuarà per segona vegada al festival, però aquest cop ja consagrada com una referent del nou pop estatal.

Pel festival hi passaran Iván Ferreiro, La Habitación Roja o El Columpio Asesino, però també artistes que marquen el futur del gènere com Niña Polaca, Irenegarry, Eddi Circa, La Paloma, La Élite, Rebe o The Crab Apples. Aquesta edició serà la més internacional fins al moment amb la incorporació d’artistes com els britànics BDRMM i Fujiya & Miyagi, i el nord-americà Clap Your Hands Say Yeah.

El festival també inclou programació de club, com és el cas de la festa de tancament del Let’s (16 de març) amb els DJ David Van Baylen, Maadraassoo i Salicrunette. A més, el dia 23, es farà una projecció especial del documental Voy a saco: guitarras y clubs, sobre la trajectòria de DJ Amable. En acabar, el DJ de L’Hospitalet durà a terme una sessió que repassarà quaranta anys de música.

El Let’s compta amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet, que aposta per un projecte amb identitat pròpia i que situa la ciutat en el panorama musical estatal. A més a més, el festival es descentralitza en diferents sales per fer-ne partícip tota l’escena musical hospitalenca. El festival s’ha guanyat, edició rere edició, ser considerat com un dels festivals de referència de la música independent. L’any passat hi van assistir prop de 5.600 persones, una xifra que ha incrementat a mesura que el festival ha anat augmentant la seva durada i la diversificació d’espais.