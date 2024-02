La presència de representants de Vox, les acusacions de violència sexual contra un director de cinema i les manifestacions dels pagesos afegeixen un rerefons tumultuós a la celebració d'aquest prestigiós esdeveniment cinematogràfic. EP

Els Premis Goya 2024, que celebraran la seva gala aquest dissabte 10 de febrer a la Fira de Valladolid, s'estrenaran a la ciutat castellanolleonesa amb una celebració que ve marcada tant per les reaccions a les acusacions de tres dones contra el director de cinema Carlos Vermut per violència sexual com per la presència per primer cop de polítics de Vox en aquest esdeveniment, així com per les protestes dels agricultors.

La reacció més recent a les acusacions de violència sexual ha estat divendres passat per part del Ministeri de Cultura, que ha anunciat que impulsarà una unitat d'atenció i prevenció de les violències masclistes al sector cultural que tindrà entre els seus objectius "l'acompanyament a les víctimes de violència masclista".

Urtasun ha assenyalat que la posada en marxa d'aquesta oficina és "una resposta a un problema greu" al sector. "Tenim un problema greu d'agressions sexuals i de violència sexual també al món de la cultura i per tant les institucions hem d'actuar", ha reiterat en declaracions recollides per Europa Press a LaSexta del ministre.

Les acusacions a Vermut han generat la reacció d'associacions i l'Acadèmia de Cine. Una és l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIMA), que ja ha anunciat que mostrarà el seu suport "a totes les víctimes que pateixen assetjament i que sentin que es vulneren els seus drets" amb una acció durant la gala dels 38 Premis Goya, el proper 10 de febrer, exhibint un pai pai amb el lema '#SEACABÓ'.

No seran les úniques, ja que l'Acadèmia de Cinema ja es va pronunciar a principis de la setmana passada a través d'un comnicat en què mostrava la seva "solidaritat" amb les víctimes, avançant que a la cerimònia es visibilitzarà aquesta reivindicació que la violència sexual i els abusos de poder no tinguin cabuda "ni al món del cinema ni al conjunt de la societat espanyola".

En aquesta mateixa línia s'han mostrat els presentadors de la gala, Ana Belén i 'Los Javis' (Javier Calvo i Javier Ambrossi), que ja van avançar en una entrevista amb Europa Press que el guió de la cerimònia ha patit alguns canvis després de la revelació acusacions.

Com l'any anterior, els Goya comptaran amb un protocol per prevenir i combatre qualsevol possible cas d'agressió i assetjament sexual i/o de gènere. A l'edició del 2023, l'Acadèmia va incloure la presència d'un equip especialitzat i l'habilitació d'espais "delimitats i assegurances" per atendre les persones implicades "en qualsevol situació".

Una altra de les notícies rellevants coneguda a la setmana prèvia és la presència per primera vegada en una gala de representants de Vox. Finalment, hi seran presents el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Valladolid, Irene Carvajal, i els altres dos regidors de Vox, Alberto Cuadrado i Víctor Manuel Martín.

Al principi, tant el president de les Corts, Luis Pollán, com els tres consellers de Vox al Govern autonòmic, Gonzalo Santonja, de Cultura, Turisme i Esport; Gerardo Dueñas, d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural; i Mariano Veganzones, d?Indústria, havien confirmat la seva assistència al lliurament dels premis.

No obstant, Vox considera que existeixen en aquests moments altres preocupacions com és el suport a les manifestacions del camp i als agricultors, però "això no treu" perquè aquesta formació també estigui representat a la gala dels Goya amb la presència del vicepresident de la Junta i els regidors val·lisoletans.

L'organització dels Premis Goya va convidar per primera vegada Vox a acudir a la seva gala anual l'any 2020, encara que en aquella ocasió el líder de la formació, Santiago Abascal, va declinar assistir-hi.

La presència d'autoritats i polítics a la gala dels premis del cinema espanyol és habitual des de fa anys. De fet, el proper 10 de febrer serà l'estrena d'Ernest Urtasun en aquest esdeveniment com a titular de Cultura. El ministre estarà acompanyat per la vicepresidenta segona i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, a més de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.

Per part del PP, acudiran d'una banda el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, mentre que de l'àmbit nacional estarà present el portaveu i el vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper. De moment, el president del Govern, Pedro Sánchez, no ha confirmat oficialment si acudirà a una cita en què ja ha estat present altres vegades.

A això se suma que a aquest lliurament de premis arribaran les protestes del camp espanyol. De fet, aquest mateix divendres més d'un centenar d'agricultors s'han concentrat davant de la Delegació del Govern a Valladolid al crit d''a pels Goya', i han criticat a més que les autoritats estan executant ordres "il·legals" prohibint-los circular.

SIGOURNEY WEAVER I CONQUILLA VELASCO



Pel que fa al contingut de la gala, més enllà d'aquestes polèmiques, també es coneixen algunes línies generals. Els presentadors han avançat que serà un homenatge al cine espanyol i esperen que en el futur es recordi la cita.

"Crec que la gala tindrà molt del nostre ADN. No serà una gala humorística, perquè no som humoristes. No hi ha res que se'n surti de qui som. Tot anirà a favor de la naturalitat, de l'espontaneïtat, del nostre amor al cinema, dels feliços que estem de formar part d'un món que sempre hem admirat", han assenyalat els dies prèvies els tres presentadors.

De moment, han avançat que Ana Belén cantarà i 'Los Javis' previsiblement s'uniran a l'actuació. També s'han revelat ja les actuacions musicals que hi haurà a la cerimònia, amb la presència d'artistes com Amaia, David Bisbal, Estopa, Maria José Llergó, Índia Martínez, Nena Pastori, Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral. Així mateix, recollirà el Goya internacional l'actriu Sigourney Weaver i hi haurà un homenatge a Concha Velasco, que va morir l'any passat.

'LA SOCIETAT DE LA NEU' O '20.000 ESPÈCIES D'ABELLES'?



Pel que fa als favorits, La societat de la neu', de JA Bayona, '20.000 espècies d'abelles', d'Estibaliz Urresola, 'Tancar els ulls', de Víctor Erice i 'Saben aquell', han copat el nombre més gran de candidatures .

En concret, '20.000 espècies d'abelles' lidera la carrera amb 15 nominacions, davant de les tretze de 'La societat de la neu'. En un esglaó més avall es troben 'Tancar els ulls' i 'Saben aquell', amb onze cadascuna. 'Un amor', d'Isabel Coixet, també s'ha colat entre les favorites amb set premis.

Els favorits han copat també les categories a millor direcció i pel·lícula. Pel 'capçal' a millor pel·lícula competiran '20.000 espècies d'abelles', 'Tancar els ulls', 'La societat de la neu', 'Saben aquell' i 'Un amor'.

A millor direcció optaran al Goya Víctor Erice ('Tancar els ulls'), Elena Martín ('Creatura'), JA Bayona ('La societat de la neu'), David Trueba ('Saben aquell') i Isabel Coixet ('Un amor').

A millor actriu protagonista optaran al Goya Patricia López per '20.000 espècie d'abelles', María Vázquez per 'Matria', Malena Alterio per 'Que ningú dormi', Carolina Yuste per 'Saben aquell' i Laia Costa per 'Un amor'.

En el cas de millor actor protagonista apareixen com a candidats Manolo Solo per 'Tancar los ojos', Enric Auquer per 'El maestro que va prometre el mar', David Verdaguer per 'Saben aquell', Hovik Keuchkerian per 'Un amor' i Alberto Amann per 'Upon entry. L'arribada”.