La pel·lícula de JA Bayona, 'La societat de la neu', ha fregat aquest dissabte el cim del rècord que ostenta 'Mar endins' (14 Goies) en alçar-se amb 12 'cabezones' a la 38 cerimònia dels Premis Goya, celebrada a la Fira de Valladolid. En el cas de 'La societat de la neu' s'ha fet amb 12 dels 13 capgrossos pels quals competia, entre els quals hi ha dos dels més importants, el de Millor Pel·lícula i Millor Direcció. Es converteix així en la tercera cinta amb més 'cabezones' per darrere també de 'Ay, Carmela!' que el 1990 es va emportar 13 premis dels 15 a què aspirava.

Una altra de les pel·lícules favorites de la nit, '20.000 espècies d'abelles' --que liderava la carrera pels Goya amb 15 nominacions-- s'ha endut tres guardons: el de Millor Direcció Novell i Millor Guió Original, tots dos per a Estibaliz Urresola; i Millor Actriu de Repartiment, per a Ane Gabarain.

La pel·lícula de Baiona ha començat fort la Gala, amb premis en una desena de categories com a Millor Direcció de Producció (per a Margarita Huguet), Millor Direcció d'Art (Alain Bainée), Millor So (Jorge Adrados, Oriol Tarragó i Marc Orts), Millor Direcció de Fotografia (Pedro Luque), Millor Muntatge (Andrés Gil i Jaume Martí), Millor Actor Revelació (Matías Recalt), Millor Maquillatge i Perruqueria (Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver i Montse Ribé), Millors Efectes Especials ( Pau Costa, Félix Bergés i Laura Pedro) i Millor Disseny de Vestuari (Julio Suárez).

Tot i que era impossible que pogués superar el rècord que va arribar el 2024 'Mar endins', d'Alejandro Amenábar, que competia en 15 candidatures i que va obtenir el Premi a la Millor pel·lícula, la cinta de Baiona s'ha endut 12 dels 13 guardons pels que competia. Al costat oposat de la balança se situa '20.000 espècies d'abelles', amb tres Goya davant dels 15 a què aspirava.

A l'apartat d'interpretació, David Verdaguer s'ha endut el premi a Millor Actor Protagonista per 'Saber aquell' i Malena Alterio el de Millor Actriu Protagonista per 'Que ningú dormi', mentre que el Goya a Millor Actor de Repartiment ha estat per a José Coronat per 'Tancar els ulls' i el de 'Millor Actriu Revelació' ha estat per a Janet Novás per 'O corno'.

Al capítol de curts, el Millor Curtmetratge d'Animació ha guardonat 'To bird or not to bird', de Martín Romero; el Millor Curtmetratge Documental a 'Ava', de Mabel Lozano; i el Millor Curtmetratge de Ficció a 'Encara que és de nit', de Guillermo García López

D'altra banda, com a Millor Pel·lícula Europea s'ha reconegut la multipremiada i candidata a cinc Oscars 'Anatomia d'una caiguda' (França), de Justine Triet; mentre que a Millor Pel·lícula Iberoamericana s'ha premiat 'La memoria infinita' (Xile), de Maite Alberdi, també nominada als Premis de Hollywood; i en Millor Pel·lícula d'Animació a 'Robot Dreams', d'Àngel Durández, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Pablo Berger i Sandra Tapia. Aquesta pel·lícula s'ha alçat amb el Goya a Guion Adaptat per a Pablo Berger.

A més, el Goya a Millor Pel·lícula Documental ha recaigut a 'Mentre siguis tu, l'aquí i ara de Carme Elias', de Claudia Pinto Emperador i Iván Martínez-Rufat i la Millor Cançó Original ha guardonat Riboberta Bandini, per 'Jo solo vull amor' de la pel·lícula 'T'estic estimant bojament'.