El primer àlbum de Queen compleix 51 anys

Avui, 13 de juliol, es compleixen 51 anys del llançament del primer àlbum de Queen, una banda que es va formar a Londres i que va canviar per sempre la història del rock. Amb aquest primer treball homònim, la banda va començar el seu camí cap a la fama.

La història de Queen va començar el 1970 quan el guitarrista Brian May i el bateria Roger Taylor, que havien tocat junts a la banda Smile, es van unir al cantant Freddie Mercury. Mercury, conegut per la seva potent veu i carisma escènic, va suggerir el nom "Queen" per a la nova formació. Poc després, el baixista John Deacon es va unir al grup, completant així la formació clàssica que tots coneixem.

El procés de creació del primer àlbum de Queen va ser un esforç col·lectiu que va combinar les habilitats i les influències musicals de cada membre. Enregistrat als estudis Trident i De Lane Lea de Londres, l'àlbum es va produir amb un pressupost limitat, cosa que va obligar la banda a ser innovadora i creativa a l'estudi. Freddie Mercury va aportar el seu amor per l'òpera i el teatre, mentre que Brian May va portar el seu distintiu so de guitarra, inspirat pel rock britànic i el blues. Roger Taylor va contribuir amb la seva energia a la bateria i la seva habilitat per escriure cançons, i John Deacon va afegir el seu toc amb línies de baix melòdiques i precises.

L'àlbum debut de Queen reflectia una àmplia gamma d'influències, des del rock progressiu fins al heavy metal, passant pel glam rock. Les complexes harmonies vocals, les guitarres elaborades i els arranjaments instrumentals mostraven l'ambició de la banda per crear alguna cosa més enllà del convencional. Entre les influències notables es trobaven bandes com Led Zeppelin, The Beatles i Jimi Hendrix, però Queen ràpidament va desenvolupar un so que era completament seu.

Llançat el 13 de juliol de 1973, "Queen" no va ser un èxit immediat, però va rebre crítiques positives que van reconèixer el talent i el potencial de la banda. Amb el temps, l'àlbum va guanyar reconeixement per la seva innovació i qualitat musical, establint a Queen com una banda a seguir en l'escena rockera.

L'àlbum "Queen" contenia deu cançons que mostraven la versatilitat i el talent de la banda: "Keep Yourself Alive", "Doing All Right", "Great King Rat", "My Fairy King", "Liar", "The Night Comes Down", "Modern Times Rock 'n' Roll", "Son and Daughter", "Jesus" i "Seven Seas of Rhye" (versió instrumental). Entre les cançons més cèlebres, "Keep Yourself Alive" destaca com el senzill debut de la banda, i tot i que no va ser un gran èxit comercial en el seu llançament, s'ha convertit en un clàssic del repertori de Queen.

Per promocionar l'àlbum, Queen es va embarcar en la seva primera gira, tocant en petits locals i universitats al Regne Unit. Aquesta gira va permetre a la banda perfeccionar la seva presència escènica i guanyar una base de seguidors fidels. Les actuacions en viu de Queen, amb l'electritzant presència de Freddie Mercury i la mestria musical de la banda, van començar a cimentar la seva reputació com un dels millors actes en viu del món.