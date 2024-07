CaixaForum Barcelona homenatja el cineasta Berlanga amb una exposició

Exposición 'Interior Berlanga' en CaixaForum Barcelona. (Foto: EuropaPress)

Interior Berlanga. Cinema, vida i humor. CaixaForum Barcelona presenta aquesta exposició, que proposa un recorregut per la trajectòria del cineasta Luis García-Berlanga a partir de projeccions, objectes i documents del seu arxiu personal, molts dels quals inèdits fins avui. L’exposició reuneix més de 300 peces originals amb una escenografia curosament cinematogràfica que convida els espectadors a descobrir les múltiples facetes d’un creador fonamental del segle XX a Europa.

La directora de CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo; els comissaris de l’exposició, Sol Carnicero i Bernardo Sánchez Salas, i l’assessor de contingut i director dels audiovisuals de la mostra, José Luis García-Berlanga, han presentat aquest dijous Interior Berlanga. Cinema, vida i humor.

Berlanga és un dels directors de cinema espanyol més populars i reconeguts internacionalment, autor de pel·lícules clàssiques com Bienvenido, Mister Marshall (1953), Plácido (1961), El verdugo (1963), L’escopeta nacional (1978), Patrimonio nacional (1981) o Todos a la cárcel (1993). Des d’aquest dimarts s’ha convertit també en el protagonista d’una gran exposició a CaixaForum Barcelona, després de la seva estrena a CaixaForum València.

Aquesta exposició ofereix una mirada íntima i mai explicada sobre Luis García-Berlanga (1921-2010), un enfocament inèdit gràcies als treballs de catalogació i digitalització de l’arxiu particular de Berlanga, que es posarà per primera vegada a l’abast del públic després que el Ministeri de Cultura l’hagi adquirit per a les col·leccions públiques estatals.

L’exposició, dividida en set àmbits, descobrirà al gran públic —tant al més cinèfil i coneixedor de Berlanga com al més jove i allunyat— la figura del cineasta que va impulsar el cinema espanyol i el va transformar amb la seva ironia mordaç i les seves sàtires sobre qüestions socials i polítiques.

Segons José Luis García-Berlanga, realitzador, cuiner i fill del director de cinema, «Interior Berlanga és un projecte insòlit». «L’exposició que li hauria agradat veure al meu pare. Coneixerem moltes coses inèdites». I és que l’exposició es basa en un arxiu que el seu pare guardava des que era petit: els seus quaderns escolars, les cartes que escrivia als seus pares quan estava intern, i també les relacions íntimes que s’han quedat a la recambra del que hem vist a la pantalla. «Es descobrirà un Berlanga molt íntim que complementa i amplia el personatge públic», afegeix el seu fill.

El títol, Interior Berlanga, corrobora aquesta idea. És un passeig per tot allò que ningú no sabia d’aquesta creador cinematogràfic, tot el que va anar guardant al seu estudi. Després de la seva mort, es va dipositar tot en més de 70 caixes que s’han pogut obrir, catalogar, digitalitzar i estudiar en un projecte que va començar el setembre del 2022 gràcies a la iniciativa de la Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb la Filmoteca Española, que custodia l’arxiu com a organisme depenent del Ministeri de Cultura encarregat de la preservació del patrimoni cinematogràfic espanyol i que fa el préstec dels fons per a l’exposició. «Aquest arxiu, que és meravellós, no és només sobre el meu pare: és sobre l’Espanya de tot el segle XX», assegura Berlanga, que s’ha encarregat dels audiovisuals projectats en cada àmbit de la mostra.

Els comissaris, Sol Carnicero i Bernardo Sánchez Salas, tenen una llarga trajectòria en el món audiovisual. Sol Carnicero va ser directora de producció de diverses pel·lícules de Luis García-Berlanga, mentre que Bernardo Sánchez Salas és professor, guionista i dramaturg, autor de la versió teatral d’El verdugo (1963) el 2001 i de la dramatúrgia Teatro Berlanga (2021), que reuneix diversos moments fonamentals del seu cinema, juntament amb testimonis i entrevistes.

Els inicis del projecte

«Els meus germans i jo no sabíem què fer amb tots aquests elements que el meu pare havia conservat», recorda el seu fill, José Luis García Berlanga. «Vaig veure una bústia de suggeriments al web de la Fundació ”la Caixa” i vaig escriure: “Hola, soc José Luis García-Berlanga, fill del director de cinema, i tinc un arxiu que no sé què fer-ne”. I així va començar tot». D’això en fa ara cinc anys. Un viatge dels responsables de l’Àrea de Cultura i Ciència de la Fundació ”la Caixa” a Madrid, a la casa familiar, va permetre comprovar l’enorme valor patrimonial de l’arxiu Berlanga. Va sorgir la idea no sols de fer una exposició, sinó també que la Fundació ”la Caixa” col·laborés en la catalogació i la digitalització del seu llegat. Interior Berlanga és molt més que una exposició: és una posada en valor d’un patrimoni, un treball col·lectiu en el qual han intervingut professionals de diferents àrees i institucions. El propòsit és aconseguir que tot aquest patrimoni, que ara és de titularitat pública, pugui ser accessible en línia per a tota la ciutadania, com a voluntat conjunta de la família Berlanga, la Fundació ”la Caixa” i el Ministeri de Cultura.

Al mateix temps, és una oportunitat de connectar amb el debat social actual. En una època de grans conflictes, la mirada de Berlanga ajuda a comprendre la dinàmica dels grups socials, a detectar vicis i virtuts, i a subratllar el valor de la bona gent.