Juanjo, Paul Thin i Naiara revolucionen la música amb els seus segons singles després d'OT

Paul Thin, Juanjo Bona, Naiara. (Foto: EuropaPress)

Els divendres solen ser sinònim de novetats musicals, i aquest ha vingut molt fort al món d'Operación Triunfo. Juanjo Bona, Paul Thin i Naiara han publicat els seus nous singles, amb estils molt diferents i característics en cadascun dels casos. Desgranarem cadascun d'ells.

Mis tías

Juanjo Bona, el cantant de Magallón, ja va ensenyar Mis tías fa diverses setmanes als Premis Aragonesos, però no ha estat fins aquest divendres que els seus fans han pogut escoltar per fi la versió oficial. La cançó és una jota aragonesa, fent al·lusió al folklore marca de la casa de l'artista aragonès. Mis tías són vuit dones molt importants a la seva vida: són les treballadores del Col·legi Major de Madrid en què va residir mentre estudiava a la universitat.





Hi va forjar una relació molt especial, i el seu particular homenatge s'ha transformat en aquesta cançó. A més, les també hi ha una picada d'ullet cap a un altre element cultural tan característic com és la vestimenta, ja que totes van vestides amb vestits regionals d'Aragó, coneguts com a vestit de baturro. Juanjo ha escrit aquest tema de la mà de Marc i Alícia, del grup El Buen Hijo.

Alondra

Paul Thin, que va quedar segon al programa, també ha donat a conèixer aquesta mitjanit el seu segon single, 'Alondra'. L'artista granadí recorre de nou al gènere urbà, en què es mou com a peix a l'aigua, tal com va demostrar al seu dia amb Dónde. La seva potent base i la seva lletra fosca no deixen ningú indiferent.

Segons la Reial Acadèmia Espanyola, Alondra es defineix com un "ocell de 15 a 20 cm de llarg, de cua forquillada, amb cap i dors de color marró terrós i ventre blanc brut, que nia als camps de cereals, menja insectes i grans, i abunda a tot Espanya".

Tot i això, en una entrevista amb Los40, Paul va explicar que va més enllà d'un mer ocell, sinó que també fa referència a una dona. A més, la cançó com a tal tracta de l'ansietat, d'aquell moment en què surts de festa amb l'objectiu d'allunyar aquests sentiments foscos, però no ho aconsegueixes. El videoclip estarà disponible a partir de diumenge, però els fans ja poden escoltar la cançó en bucle.

Tienes que saber

Finalment, la guanyadora d'Operación Triunfo ha comptat amb la presència d'algú tan important al panorama musical com Abraham Mateo. Aquesta cançó a cavall entre el pop i l'urbà parla sobre una ruptura i que malament que ho estan passant els dos components per haver-se distanciat.

El millor d'aquesta col·laboració és que es va gestar a la gala 9 del programa, quan Mateo va acudir com a jurat i, en el moment d'avaluar-la, li va dir que li encantaria col·laborar-hi. Dit i fet, el resultat ha estat aquest tema.