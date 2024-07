El fenomen 'Barbenheimer' compleix el seu primer any

Imatges d'Oppenhaimer i Barbie | Warner Bros

El 21 de juliol de 2023 es va marcar com una data inoblidable en la història del cinema amb l'estrena simultània de dues pel·lícules molt esperades: "Barbie" i "Oppenheimer". Aquest fenomen, conegut popularment com "Barbenheimer", va generar una expectació sense precedents i va demostrar ser un dia crucial tant per a la indústria cinematogràfica com per als cinèfils de tot el món.

"Barbie", dirigida per Greta Gerwig, presentava una visió acolorida i moderna de la icònica nina de Mattel, interpretada per Margot Robbie. La pel·lícula, amb un pressupost estimat de 145 milions de dòlars, es va destacar pel seu enfocament feminista i la seva crítica social, cosa que va atraure una àmplia audiència, incloent tant a fans nostàlgics de la nina com a nous espectadors interessats en la seva proposta contemporània.

D'altra banda, "Oppenheimer", dirigida per Christopher Nolan, narrava la història del físic J. Robert Oppenheimer i el seu paper en el desenvolupament de la bomba atòmica. Amb un pressupost d'aproximadament 100 milions de dòlars, aquesta pel·lícula es caracteritzava pel seu to seriós i el seu enfocament històric, sent protagonitzada per Cillian Murphy en el paper principal. El film explorava les complexitats morals i ètiques del projecte Manhattan i l'impacte de la creació de la bomba atòmica.

En termes de taquilla, ambdós estrenes van aconseguir xifres impressionants. "Barbie" va recaptar més de 1,4 mil milions de dòlars a nivell mundial, mentre que "Oppenheimer" va superar els 900 milions de dòlars. Aquests èxits comercials van ser acompanyats d'elogis de la crítica i nombrosos premis. "Barbie" va guanyar diversos premis importants, incloent-hi diversos Oscars per Millor Direcció per Gerwig i Millor Actriu per Robbie. "Oppenheimer" no es va quedar enrere, obtenint premis en categories com Millor Direcció per Nolan i Millor Actor per Murphy, a més de reconeixements pel seu guió i disseny de producció.

El dia de l'estrena va ser una veritable celebració global del cinema. A Espanya, els cinemes es van omplir d'espectadors desitjosos de veure ambdues pel·lícules. Les xarxes socials es van inundar de fotos i comentaris de persones assistint a maratons de "Barbie" i "Oppenheimer", creant un ambient festiu i de camaraderia entre els amants del cinema. Les llargues cues als cinemes, les entrades esgotades i l'entusiasme palpable a l'aire van fer d'aquell dia una experiència única.

A nivell mundial, la jornada també va ser un èxit rotund. Els cinemes als Estats Units, Regne Unit, Japó i altres països van reportar plens totals i una demanda excepcional. La dualitat d'aquestes dues pel·lícules tan diferents però igualment atractives va provocar un fenomen cultural que va anar més enllà del cinema, influenciant modes, debats i tendències a les xarxes socials.