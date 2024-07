Dua Lipa, la menor de 30 anys més rica de Gran Bretanya

Dua Lipa, en arxiu | Dua Lipa

Dua Lipa, l'estrella londinenca de 28 anys amb arrels albaneses, ha assolit una destacada prominència en la música i la cultura pop, consolidant-se com una de les figures més influents del moment. Amb un impressionant seguiment de 88 milions de seguidors a Instagram, la seva popularitat es reflecteix tant en la seva gran presència a les xarxes socials com en les seves exitoses actuacions en viu.

Recentment, Lipa es va presentar com a cap de cartell al festival Mad Cool de Madrid, destacant-se en el primer dels quatre dies de l'esdeveniment. A més, va fer història juntament amb Coldplay en oferir un espectacle en directe al festival de Glastonbury el 30 de juny, el qual va ser transmès globalment per la BBC. Aquests esdeveniments subratllen la seva capacitat per atraure grans audiències i consolidar el seu estatus com una de les artistes més importants del moment.

L'impacte de Dua Lipa es manifesta també en la seva notable fortuna, segons les últimes estimacions de Forbes. Actualment, és la britànica menor de 30 anys més rica, amb un patrimoni estimat en 90 milions de lliures, equivalents a 106 milions d'euros. Aquest impressionant èxit s'ha vist reforçat per un augment de 15 milions de lliures en el que va de l'any. El seu èxit econòmic es complementa amb ingressos significatius dels seus concerts, que es calculen al voltant de 1.500.000 euros per espectacle, a més de les seves guanys addicionals com a imatge de marca per a productes comercials, perfums i roba.

Una part crucial del seu èxit recent ha estat la seva estratègia comercial, destacada en l'informe de Forbes. Juntament amb el seu pare, Dukagjin Lipa, Dua va crear l'empresa Radical 22 al novembre de l'any passat, la qual els va permetre adquirir el catàleg editorial de l'artista i tenir un control total sobre la seva carrera. Aquesta tàctica ha estat fonamental per maximitzar els seus guanys i mantenir el control sobre la seva música.

Quant a la seva discografia, Lipa va llançar el seu nou àlbum "Radical Optimism" al maig de 2024, que inclou temes com "Training Season" i "Houdini". La versió estesa de l'àlbum va ser llançada el 27 de juny de 2024. El seu èxit previ amb l'àlbum "Future Nostalgia", llançat durant la pandèmia el 2020, encara ressona a la indústria musical i va contribuir significativament a la seva fama i fortuna.

L'impacte de Dua Lipa també s'estén al cinema. Va participar en la pel·lícula "Barbie" de Greta Gerwig, interpretant una sirena i component el tema principal "Dance The Night". A més, va coprotagonitzar la pel·lícula "Argylle" juntament amb Henry Cavill, que es va estrenar al febrer de 2024. Aquestes incursions en la interpretació reforcen la seva creixent influència en l'entreteniment.

Actualment, Lipa ha renovat la seva imatge amb un cabell roig i continua triomfant en escenaris de tot el món. El seu èxit internacional i la seva capacitat per travessar fronteres subratllen el seu estatus com una de les figures més rellevants i versàtils del panorama actual, confirmat per la seva inclusió en la llista de Forbes de les personalitats més influents i adinerades de l'entreteniment.