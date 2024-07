VÍDEO | Amaia Montero sorprèn reapareixent per cantar "Rosas" amb Karol G

Amaia Montero. Foto: EuropaPress, Twitter @DaniVillaMusic

Després de mesos allunyada del focus mediàtic en què Amaia Montero ha preferit centrar-se en la cura peresonal i la recuperació, l'exintegrant de 'L'Orella de Van Gogh' ha reaparegut per sorpresa per a tothom en el segon concert que Karol G ha donat a l'estadi Santiago Bernabéu.

Per sorpresa per als més de 60.000 espectadors que gaudien del concert de ' La Bichota' , Amaia reapareixia sobre un escenari per interpretar el mític tema 'Rosas'. Tot i que fins ara Amaia havia controlat molt cadascuna de les seves publicacions en xarxes socials i les seves intervencions, la cantant no havia donat cap pista sobre aquesta sorprenent reaparició en què, com no podia ser d'una altra manera, va rebre l'afecte incondicional del públic madrileny .

"Pensava que no tornaria a trepitjar mai un escenari. Em guardo aquest moment per sempre", reconeixia la mateixa Amaia tot just acabar de cantar. Igual que els assistents, Karol G també mostrava la seva admiració absoluta cap a la seva companya de professió amb què va demostrar tenir una meravellosa relació de complicitat i afecte.

Per a aquesta reaparició, Amaia elegia un senzill vestit en color blau clar amb què es convertia en la protagonista del segon concert de 'La Bichota' a Madrid com a tancament de la seva gira 'Maána será bonito'.

El concert d'aquest diumenge va ser el segon dels quatre consecutius que farà la colombiana a Espanya, on s'acabarà la gira. En acabar el seu últim recital dimarts, gairebé 300.000 persones hauran gaudit del seu espectacle al camp del Reial Madrid.

"Aquesta setmana ha estat per a mi de molta gratitud. Vostès mateixos poden veure el que està passant aquí i són quatre nits com aquesta", va expressar Karol G emocionada durant el concert de dissabte, davant d'un públic que vestia majoritàriament de rosa en honor seu. La cantant va demanar als seus seguidors "no deixar mai de somiar".

El xou, dividit en tres actes, inclou èxits com "Qlona", "TQG" i "Tusa", i presenta la cantant de Medellín com a protagonista d'un conte animat.