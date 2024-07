Arriba la programació de tardor al Teatre Joventut i l’Auditori Barradas

Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas ja han enllestit les seves respectives programacions de setembre a desembre. La nova temporada d’arts escèniques i música de L’Hospitalet es nodreix de propostes consolidades com el Festival Acròbates o el Festival Django L’H i tornen noms molt vinculats al Teatre Joventut com Els Joglars o Rafael Álvarez, El Brujo.

Els Joglars seran els encarregats d’obrir la temporada de teatre el 28 de setembre amb El rey que fue, una revisió de la vida de Joan Carles I amb el to d’una tragèdia shakespeariana. Ja a l’octubre, Rafael Álvarez, El Brujo, farà un recorregut original, diferent i transgressor per l’obra de Ramón del Valle-Inclán amb la producció El alma de Valle-Inclán (4 d’octubre).

Altres propostes teatrals destacades són L’eixida, un text original dins el volum Dona Lletra Aigua, Premi Guillem Nicolau 2022, amb autoria i direcció de Marta Momblant (8 de desembre); Conqueridors, una comèdia èpica entorn d’un plató de televisió amb text de Ramon Madaula i dirigida per Josep Maria Mestres (19 d’octubre), i Amnèsia, una producció sobre la dificultat d’entendre’s entre els membres d’una família, amb Mercè Arànega i amb l’autoria i direcció de Nelson Valente (1 de desembre).

A partir de novembre, torna una nova edició del Festival Acròbates a L’Hospitalet. Enguany, les actuacions de Mishima (9 de novembre) i Lídia Pujol (24 de novembre) encapçalen tota una sèrie de propostes en les quals la música i la poesia s’entrellacen. A més, en el marc del centenari de la mort de Joan Salvat-Papasseit, s’hi suma l’espectacle Visca l’amor, un homenatge al poeta amb Jordi Boixaderas i Marina Prades (14 de novembre).

Una altra cita habitual del novembre a la ciutat és el Festival Django L’H que enguany aporta una nova mirada a la música de Django Reinhardt amb la visita, per primer cop, del grup La Verdine (16 de novembre), a l’avantguarda del jazz manouche. I per tancar el mes de novembre, una nova edició de la festa del boogie-woogie a l’Auditori Barradas amb Marc “Mr B” Braun, Bob Hall i Lluís Coloma Trio que desplegaran un concert per viatjar a través de la història del blues (30 de novembre).

Dins la programació de música i escena hi haurà, entre d’altres, espai per a propostes familiars. Per començar, del 10 al 13 d’octubre tindrà lloc el cicle “Ciència a escena” amb diversos espectacles per acostar conceptes científics als infants. Al desembre, per fer boca abans de Nadal, el Mag Lari presentarà el seu espectacle Strafalari carregat de grans il·lusions (6 de desembre).

Altres propostes destacades de la programació de tardor són el concert simfònic dedicat a la salut mental que oferiran El Niño de la Hipoteca i la fundació Vozes (20 d’octubre) i l’espectacle Flamenco Kitchen, en el qual es recrea la precarietat laboral d’un grup de dones a ritme de flamenc (27 d’octubre).

La programació completa i les entrades ja estan disponibles a través dels webs teatrejoventut.l-h.cat i auditoribarradas.l-h.cat.