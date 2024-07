La Sala Fènix presenta el programa d'actuació de la temporada que ve

L'activitat teatral barcelonina ha canviat profundament al llarg de les darreres dècades. Actualment l'oferta s'articula al voltant de tres eixos: d'una banda, els teatres públics, adscrits a alguna administració i en general amb les espatlles ben cobertes; de l'altra, els grans teatres comercials sotmesos certament als riscos de qualsevol activitat empresarial, però amb nombroses iniciatives interessants, si no arriscades; i finalment un grup cada vegada més nombrós de sales que poguéssim anomenar alternatives i que formen el “off Barcelona”, encara que la nomenclatura local ha preferit batejar-la com “on el teatre batega”. Solen ser locals d'aforament més aviat limitat, gairebé sempre de mitjans mitjans, però amb gran imaginació i enorme capacitat de produir sorpreses, les més de les vegades grates.

Un d'aquests espais és la Sala Fènix del carrer Riereta, l'aforament de la qual no supera gaire la cinquantena de butaques i on l'acció teatral discorre pràcticament davant de l'espectador. Felipe Cabezas i Isabel Pintani la governen amb il·lusió i nu i han pogut presentar amb antelació les línies generals de la programació de la nova temporada que destacarà per la seva mirada al món, la seva projecció i diversitat i el seu compromís amb la creació artística tant local com nacional i internacional.

Hi haurà un total de divuit espectacles, onze dels quals seran de producció local i set d'artistes nacionals i internacionals. Entre ells, destaquen dues residències artístiques amb els projectes “Bunker” de Requtenasiu, que iniciarà la temporada el 4 de setembre, i Worms de Les Clitorianas, a més de deu estrenes a Catalunya. De la convocatòria “On el teatre batega” s'han seleccionat dos espectacles més: “La terreta, tot un caos per estimar” de la companyia Temple de Vesta i “Matar al fill” de la companyia Alone.

El calendari inclourà tres cicles temàtics especialment dissenyats per oferir una experiència teatral diferent: la tercera edició del cicle “Pontaeri”, que explorarà noves formes teatrals d'altres comunitats autònomes, la sisena de “Memòriahistòrica”, que convidarà el públic a reflexionar sobre el passat i el seu impacte al present, a més d'un cicle extraordinari d'ajuda a la creació, presentarà les veus del matí. El projecte Teenfriday assolirà la seva novena temporada i seguirà proporcionant experiències teatrals gratuïtes per als joves.

És important ressaltar que algunes de les produccions anteriors presentades a la Fènix han aconseguit excel·lent acollida en altres sales com ha estat el cas de “Dopaland” d'Eu Manzanares, coproducció del 2022 juntament amb la productora Suika, que seguirà en gira.

El 8 de novembre es presentarà la co-creació “4 power of fragility”, fase final del projecte europeu CREA-RE al Teatre del Poble Espanyol, amb la complicitat de Suika produccions, el Col·legi de Teatre i Xamfrà, i els partners europeus d'Itàlia, Finlàndia i Portugal. I, per altra banda, la Sala Fènix ingressarà a la xarxa de sales alternatives que reuneix 58 sales de teatre.

Hi ha un carnet “Amics de la Fènix” que ofereix nombrosos al·licients, avantatges addicionals i importants descomptes.