Mor John Mayall: adeu al gran referent del blues britànic

Mayall és un mite del blues. Foto: Aj. de Salamanca / Canva Pro

El músic John Mayall, considerat com el padrí del blues britànic, ha mort als 90 anys d'edat a casa seva a Califòrnia, segons ha anunciat la seva família en xarxes socials.

"Els problemes de salut que van obligar John a acabar la seva èpica carrera en gira han portat finalment a la pau per a un dels millors guerrers de la carretera del món. John Mayall ens va donar noranta anys d'incansables esforços per educar, inspirar i entretenir", ha assegurat la família.

Al comunicat, la família recorda una entrevista que va concedir Mayall el 2014 al mitjà britànic The Guardian, compartint una reflexió pròpia sobre el blues. "Tracta i sempre ha tractat, d'aquesta honestedat crua amb què [expressa] les nostres experiències a la vida, una cosa que s'uneix en aquesta música, en les paraules també. Una cosa que està connectada a nosaltres, comuna a les nostres experiències", ha assenyalat fa una dècada.

Mayall va ser nomenat Oficial de l'Ordre de l'Imperi Britànic el 2005 i va ser inclòs al Saló de la Fama del Blues dels Estats Units el 2016.

El músic, nascut a Macclesfield, als afores de Manchester va començar la seva carrera professional a Londres a principis dels anys 60 entre directors de bandes de brit-blues com Alexis Korner (un dels primers patrocinadors dels clubs de blues anglesos), Cyril Davies i Graham Bond, i va comptar amb músics de primera línia que estaven entre el més destacat de l'escena del blues altament competitiva.

En aquesta època, Mayall va deixar el seu treball de dissenyador gràfic, es va mudar de Manchester a Londres i va començar a reunir a músics sota el nom de Bluesbreakers. La música es va enlairar ràpidament gràcies a la popularitat dels Rolling Stones, Georgie Fame, Manfred Mann, The Animals i Spencer Davis, però també amb un jove i prometedor Steve Winwood.

Mayall va començar el nou mil·lenni amb un àlbum que va estar ple de celebritats, Along for the ride, i un concert per a la celebració del seu 70 aniversari a Liverpool, que ho va reunir amb Clapton i Taylor. Les seves últimes bandes van incloure a guitarristes de la talla de Sonny Landreth, Robben Ford i Carolyn Wonderland.