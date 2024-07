Fre al festival Mar d'Estiu del Maresme: la Generalitat no dóna permís

Un detall del cartell. Foto: Festival Mar d'Estiu

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha denegat l'autorització a una setmana del seu inici per celebrar a la zona La Llàntia entre els municipis de Pineda de Mar i Santa Susanna (Maresme) el festival Mar d'Estiu, hereu del Festival Arts d'Estiu de Pineda, que l'any passat tampoc va rebre autorització.

En una resolució consultada per Europa Press, la Generalitat nega que es pugui realitzar dins de la zona de servitud de protecció ampliada entre el 3 i el 18 d'agost, entre les 19.00 i les 23.00, amb dues setmanes addicionals prèvies de muntatge i una posterior de desmuntatge, ja que el festival "es pot celebrar en una altra ubicació i no presta un servei necessari o convenient per a l'ús del domini públic maritimoterrestre".

Mar d'Estiu havia anunciat un cartell en què figuren Malú, Rozalem, Ara Malikian, Luz Casal, Sopa de Cabra, Sergio Dalma, Mushkaa i The Tyets, entre d'altres.

Davant d'aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs davant de la Generalitat en el termini d'un mes.

Des de Territori han assegurat que els promotors del festival van presentar la sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre el 13 de maig, “un temps manifestament insuficient per poder iniciar una via de diàleg i col·laboració que permetés evitar perjudicis per a totes les parts després d'haver denegat el permís l'any passat”.

El projecte va ser sotmès el 31 de maig a un període d'informació públic de 20 dies i va rebre un total de 66 observacions o suggeriments de la ciutadania contràries a la celebració del festival, "majoritàriament assenyalaven la contaminació acústica", i que deien que aquesta exposició perllongada al soroll afectava la seva salut i en limitava els drets.

Les mateixes fonts han assenyalat que la instrucció d'aquest expedient ha comportat la petició de diversos informes, incloent-hi els emesos pel Servei de prevenció i control de la contaminació acústica i lumínica de la Generalitat, que supedita els permisos que els ajuntaments decretin l'exempció dels límits de contaminació acústica i “no consta que cap dels dos ajuntaments hagi iniciat els tràmits per fer-ho”.

El departament ha assegurat que el promotor del festival va fer la sol·licitud del permís "de manera totalment extemporània i sense tenir en compte el termini de quatre mesos per notificar la resolució expressa".

A la resolució, a més dels elements generats per la manca de temps per a la tramitació legal i la manca d'informes acreditatius i les recomanacions de l'informe sobre contaminació acústica de la Generalitat, s'han tingut en compte les conclusions de l'expedient del Síndic de Greuges d'abril del 2023 en què recomanava la seva ubicació "en una altra zona que comporti molèsties als veïns".