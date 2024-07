Valtònyc anuncia la seva retirada de la música

Valtonyc, en arxiu | Europa Press

El raper Valtònyc, el nom real del qual és Josep Miquel Arenas, ha sorprès els seus seguidors amb l'anunci de la seva retirada definitiva de la música. Aquesta notícia es va fer pública al final de la seva actuació al festival Tingladu de Vilanova i la Geltrú, on l'artista va declarar amb emoció: "Aquest és el darrer concert de la meva carrera".

Valtònyc, conegut per les seves lletres controvertides i el seu estil combatiu, va explicar que la seva decisió està influenciada per diversos factors, incloent una profunda evolució personal. Des de 2018, el raper resideix a Brussel·les, on s'ha desenvolupat professionalment com a programador informàtic. En les seves pròpies paraules, "Tinc un bon treball, ja no sé què he de contar amb el rap. Quan feia rap tenia 18 anys i un treball de merda en una fruiteria i estava enfadat amb el món. Tenia ràbia, però ara em fa vergonya sortir a l'escenari i interpretar un personatge".

L'artista també va assenyalar l'impacte de les xarxes socials en la música de protesta com una raó significativa per a la seva retirada. Valtònyc va expressar que la saturació d'informació i opinions en línia ha canviat la manera en què el públic rep aquest tipus de música. "Crec que la gent està una mica saturada i la cançó protesta ja no és tan ben rebuda perquè, avui en dia, vas a un concert i no tens ganes d'escoltar el que has estat consumint 24 hores a les xarxes socials", va reflexionar el raper.

La trajectòria de Valtònyc no ha estat exempta de controvèrsies. El 2018, es va traslladar a Brussel·les per evitar una condemna de tres anys i mig de presó a Espanya, després de ser trobat culpable d'enaltiment del terrorisme i calúmnies i injúries greus al Rei. Aquest context legal ha marcat la seva carrera i la seva vida personal, influenciant la seva decisió d'allunyar-se dels escenaris.