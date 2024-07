Gir de 180 graus: el festival Mar d'Estiu es farà a Santa Susanna

Un detall del cartell del festival. Foto: Festival Mar d'Estiu

Tot i que el passat divendres 26 de juliol la notícia era que el festival Mar d'Estiu no havia rebut el permís per fer-se a la zona de la Llàntia (entre Pineda de Mar i Santa Susanna, al Maresme), finalment la situació ha fet un gir de 180 graus.

Aquest dilluns 29 de juliol, els ajuntaments de Santa Susanna i Pineda de Mar i l'empresa Paral·lels Musicals han traslladat la ubicació del festival Mar d'Estiu després de la denegació de la Generalitat de l'autorització per fer-ho a La Llàntia, espai situat entre tots dos municipis, i es farà finalment al costat de la zona hotelera de Santa Susanna.

En un comunicat, han assenyalat que el festival no es farà a La Llàntia, un espai del domini públic maritimoterrestre on cal l'autorització de la Generalitat, sinó al costat de la zona hotelera de Santa Susanna, al Torrentó de Can Gelat.

Han assegurat que l'autoritat competent per atorgar els permisos és l'ajuntament, i és l'acord a què han pogut arribar, després de les negociacions bilaterals del cap de setmana passat, l'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, i el de Pineda, Xavier Amor, per "salvar" el festival.

Els terrenys on s'ubicarà el festival és una esplanada situada entre la carretera N-II i la zona hotelera de Santa Susanna, que “s'adapta als nivells acústics que preveu la Generalitat”.

Els organitzadors han assenyalat que, així, "es resol la polèmica" sobre la contaminació acústica del village per la música, i a les 12 de la nit l'espai deixarà de funcionar. De la mateixa manera, han remarcat que l'escenari estarà situat de cara al mar per minimitzar més el so i reduir les molèsties.

El festival Mar d'Estiu (hereu del Festival Arts d'Estiu de Pineda, que no va rebre permís per fer-se l'any passat) es farà del dissabte 3 al diumenge 18 d'agost. Al cartell de l'edició d'aquest 2024 s'han programat 12 concerts entre els quals figuren Ojete Calor, Luz Casal, Ara Malikian, Sopa de Cabra, Rozalén, Juan Magán, Los Secretos, Sergio Dalma, Mushkaa i The Tyets, entre altres artistes.