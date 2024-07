Mor l'actriu Erica Ash, coneguda pel seu paper a Scary Movie, als 46 anys

Foto: Wikipedia Commons, Canva Pro

Erica Ash, coneguda pel seu destacat paper a la comèdia Scary Movie V , ha mort aquest diumenge passat a Los Angeles després d'una prolongada batalla contra el càncer. La notícia va ser confirmada per la seva família a través d'un comunicat commovedor en què van descriure Erica com "un far de llum i humor, portant alegria tots els que coneixia". Van afegir: "El seu esperit i el seu llegat romandran amb nosaltres per sempre".

Erica Ash va deixar una empremta inesborrable a la indústria de l'entreteniment. Molts col·legues i amics del món de l'espectacle van anar a les xarxes socials per rendir homenatge a la memòria. La comediant Loni Love va expressar la seva tristesa a X, anteriorment coneguda com a Twitter: "És trist confirmar la mort de la meva amiga i companya actriu Erica Ash. Erica era talentosa i divertida. Ja fos al programa Survivor's Remorse oa Mad TV , ella es lliurava per complet a la seva feina. Sempre hi era... Ara que ja no hi és... El meu més sentit condol a la seva família".

Una cursa versàtil

La carrera d'Ash va abastar diversos gèneres i plataformes, demostrant la seva versatilitat com a actriu. Va interpretar la poderosa defensora pública Gwen Sullivan al drama In Contempt de BET el 2018 i va deixar una marca memorable a The Big Gay Sketch Show de Logo, produït per Rosie O'Donnell, des del 2006 fins al 2008.

Va ser àmpliament celebrada pel seu treball a Mad TV i Real Husbands of Hollywood de BET, compartint pantalla amb figures destacades com Kevin Hart i Nick Cannon. A més de Scary Movie V (2013), els seus crèdits cinematogràfics inclouen Uncle Drew (2018), The Big Bend (2021) i Violet (2021).

A la comèdia dramàtica de Starz Survivor's Remorse , Ash va interpretar Mary Charles "M-Chuck" Calloway, l'enèrgica mitjana germana d'un jugador de bàsquet professional, des del 2014 fins al 2017. El seu talent còmic també va brillar a Real Husbands of Hollywood , on va interpretar a Bridgette Hart entre 2013 i 2016.

Orígens i formació

Erica Ash va néixer el 19 de setembre de 1977 a Florida. Es va formar a la Universitat Emory abans de deixar la seva marca a Broadway el 2011 amb Baby It's You! , un tribut musical a The Shirelles i altres artistes de Scepter Records. La seva variada cartera també va incloure aparicions especials en programes de televisió populars com Cold Case , Shades of Blue , Black Lady Sketch Show i Family Reunion , així com papers en pel·lícules com Kristy (2014), Jean of the Joneses (2016) i la propera The Outlaw Johnny Black (2023).