Confirmada la data de celebració de la 17a edició dels Premis Gaudí

Els Gaudí són la gran nit del cinema català. Foto: Europa Press

La gala dels XVII Premis Gaudí se celebrarà el 18 de gener del 2025 a l' Auditori Fòrum Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i que per primera vegada se celebrarà dissabte.

Entre les 24 categories que conformaran aquest any el palmarès no s'inclourà per primera vegada la de millor pel·lícula per a televisió , ha informat aquest dimecres 31 de juliol l' Acadèmia del Cinema Català en un comunicat.

Una altra de les novetats d'aquesta edició dels Gaudí és la incorporació de nous criteris a la preselecció de curtmetratges, entre els quals destaca la implementació d'una quota mínima en versió original en català: de les 15 preseleccionats, 8 han de ser en versió original a català.

Podran optar als Gaudí aquelles produccions catalanes estrenades a Catalunya entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2024, amb una permanència mínima a sales de set dies.

Les produccions es podran inscriure fins al 16 de setembre a les 2 del migdia i la lectura de nominacions tindrà lloc el 5 de desembre a l'Auditori de La Pedrera de Barcelona.

Camí a les 2 dècades d'història

Els guardons, que substitueixen el Premi Barcelona de Cine, es van crear l'any 2002 i se'ls va posar el nom en honor de l'arquitecte català més reconegut de tots els temps.

El Premi Gaudí d'honor porta el nom de Miquel Porter, en honor a l'historiador del cinema Miquel Porter i Moix.

A l'edició d'enguany els premiats van ser

Millor Pel·lícula : Creatura d'Elena Martín.

: d'Elena Martín. Millor Direcció : Elena Martín per Creatura .

: Elena Martín per . Millor Protagonista Masculí : David Verdaguer per Saben aquell .

: David Verdaguer per . Millor Protagonista Femenina : Laia Costa per Un amor .

: Laia Costa per . Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana : 20.000 espècies d'abelles d'Estibaliz Urresola.

: d'Estibaliz Urresola. Millor Direcció Novell : Estibaliz Urresola per 20.000 espècies d'abelles Millor Guió Original : Elena Martín i Clara Roquet per Creatura.

: Estibaliz Urresola per : Elena Martín i Clara Roquet per Millor Guió Adaptat : David Trueba i Albert Espinosa per Saben aquell.

Pa Negre, Eduard Fernández, Anna Lizaran, Lluís Homar, Nora Navas, Alcarràs, Els dies que vindran, Estiu 1993 i Enric Auquer, entre d'altres, són alguns dels intèrprets i les pel·lícules que han aconseguit una estatueta en alguna de les gales anteriors.