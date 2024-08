Rosalía becarà la carrera sencera d'un alumne de música a Catalunya

Rosalía, en arxiu | Europa Press

Rosalía ha anunciat la creació d’una nova beca, en col·laboració amb l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), destinada a donar suport als estudiants de flamenc. La beca, anomenada Beca ROSALÍA, està dissenyada per proporcionar un suport financer significatiu als aspirants a cantaores flamencs que aconsegueixin superar les proves d'accés al Grau de Cante Flamenco a l'ESMUC.

La Beca ROSALÍA ofereix un valor de 15.000 euros, cobint tant la matrícula com les despeses de manteniment durant els quatre cursos de formació. Aquesta ajuda econòmica està específicament destinada a permetre que l'estudiant es concentri al 100% en la seva formació musical, sense les preocupacions financeres que sovint acompanyen la vida estudiantil.

L'objectiu principal d'aquesta beca és garantir que l'estudiant seleccionat pugui dedicar-se plenament al seu desenvolupament artístic i acadèmic. L’ESMUC, en el seu comunicat, va destacar la importància d’aquesta ajuda, subratllant que permetrà als joves talents concentrar-se exclusivament en la seva formació sense les distraccions i pressions econòmiques.

La creació d'aquesta beca ha estat possible gràcies a la col·laboració entre Rosalía i l'ESMUC. Rosalía, qui va assistir a l'ESMUC entre 2014 i 2018, va cursar el mateix grau i durant els seus estudis va crear els seus primers àlbums "Los Ángeles" i "El mal querer". Aquest darrer àlbum va ser presentat com el seu treball de Fi de Grau i va marcar l’inici de la seva carrera internacional.

L’anunci de la Beca ROSALÍA es va realitzar a través d’un comunicat publicat a la xarxa social 'X' (anteriorment coneguda com Twitter) i es va difondre àmpliament en mitjans com La Vanguardia. L’anunci va tenir lloc a Barcelona, ciutat que ha estat testimoni del creixement i èxit de Rosalía.

La creació d’aquesta beca no només reflecteix el desig de Rosalía de donar suport a la pròxima generació d’artistes flamencs, sinó també el seu profund vincle amb l’ESMUC i el seu compromís amb l’educació musical. La seva trajectòria com a estudiant a l’ESMUC, on va desenvolupar i presentar "El mal querer" com el seu treball de Fi de Grau, és un testimoni de com una sòlida formació acadèmica pot ser un trampolí cap a l’èxit artístic.

L’ESMUC ha expressat el seu entusiasme i agraïment per la iniciativa de Rosalía. En el seu comunicat, la institució va afirmar que aquesta ajuda permetrà que els estudiants es dediquin completament a la seva formació, potenciant el seu talent i habilitats sense les limitacions que sovint imposen els desafiaments financers.