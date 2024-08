El nou càrrec de l'exministre d'Universitats, Joan Subirats

Subirats, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

El catedràtic i exministre d'Universitats Joan Subirats ha estat nomenat nou vocal del Reial Patronat del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, juntament amb Suhanya Raffel, directora del Museum M+, de Hong Kong.

Així figura a la resolució del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

D'altra banda, s'han renovat, per un període de 3 anys a comptar de la data de venciment del seu mandat, les vocalies d'Àngels González-Sinde, Beatriz Corredor Sierra, Maria Eugènia Rodríguez Palop, Pere Argüelles Salaverría, Rafael Mateu de Ros , Juan-Miguel Hernández León, i Carlos Lamela Vargas.

Igualment, s'ha procedit a la renovació d'Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, en representació de la Fundació Mutua Madrileña, i ha pogut delegar la representació a Lorenzo Cooklin, director general de l'entitat; Antonio Huertas Mejías, en representació de MAPFRE, i podrà delegar la representació de l'entitat en el seu nou representant, per jubilació de l'anterior, José Manuel Inchausti, vicepresident de MAPFRE i de la Fundació MAPFRE; Marta Ortega, en representació d'Inditex, poden delegar Raúl Estradera Vázquez, director de Comunicació i Relacions Institucionals d'Inditex.

En canvi, s'ha cessat en la seva condició de membres del Reial Patronat del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, per finalització del seu mandat, Ana Patricia Botín, Ute Meta Bauer i Isabelle Le Galo-Flores.

Els vocals designats exerciran les seves funcions per un període de tres anys a comptar de la data dels respectius nomenaments. El mandat podrà ser renovat, fins a dues vegades, per períodes de la mateixa durada. Els vocals designats cessaran al final del seu mandat o per renúncia, revocació del mandat, defunció o incapacitat.