Es filtra la nova cançó de Rosalía a un directe d'Instagram

"Puta, sóc la Rosalia, només sé servir" - EP

Rosalía ha reproduït un fragment d'una nova cançó en un directe realitzat al seu compte d'Instagram després d'avisar a les seves xarxes socials que es "vénen cosetes". En to rapejat, se sentia a l'artista cantar "puta, sóc la Rosalía, només sé servir".

"Per tot el que sóc jo puc 'frontejar', no pel que tingui. Sempre me la donen, la meva energia és immaculada. Sota perfil i tu ets fora. Jo visc per cantar, no canto per viure. Ni una era serà 'flop' (fracàs, en anglès) en el meu futur. Sóc la Rosalia, només sé servir (anglicisme de 'to serve'). a la catalana.

Amb melodia propera al trap i al regguetó, Rosalía ha anunciat la seva nova era musical i ho fa més d'un any després des del llançament de 'Tuya', l'últim senzill després del tercer àlbum, 'Motomami'.

Malgrat la seva absència, Rosalía ha seguit aconseguint èxits i el mes de juny passat es convertia en la primera artista espanyola a aconseguir que una cançó en solitari arribés als 1.000 milions de reproduccions a la plataforma d'àudio a 'streaming', Spotify, amb la seva tema 'Despita'.

"M'acabo d'assabentar que 'Despechá' ja té 1.000 milions de plays i els culpables sou tots vosaltres. Gràcies per haver-vos escoltat i ballat i gaudit tantes vegades! Tant de bo la vida em permeti compartir moltes altres cançons més. Per ara segueixo treballant en el nou disc i només puc dir que l'espera valdrà la pena", celebrava la cantant de 'Malamente'.

El tema va ser estrenat durant la seva gira 'Motomami World Tour' el 2022 i ja aleshores assegurava que "hi ha moltes maneres d'estar despit" i que es tracta d'una cançó feta des de "la bogeria" i "sense penediment".