Torna Quevedo? Diverses avionetes sobrevolen Espanya amb les seves lletres

Diverses avionetes han sobrevolat aquest dimecres 7 d'agost algunes platges de València i de Màlaga amb un missatge en què es llegeix la lletra d'una de les cançons del canari Quevedo, per la qual cosa els seus fans han augurat el seu suposat retorn.

A les pancartes de les avionetes es podia llegir la frase '2021 sembrar. 2022 recollir. 2023 coronar. 2024 desaparèixer', en al·lusió al vers de la seva cançó 'Ara qué' encara que en aquest cas la paraula "desaparèixer" està titllada, segons els vídeos compartits a les xarxes socials.

Aquest fet, sumat al detall que a la plataforma de música a 'streaming' Spotify el cantant de 'Cayó la noche remix' també ha suprimit la mateixa paraula, ha portat els seus seguidors, que ja auguraven un retorn, a vaticinar que alguna cosa pot passar els propers dies 7 de cada mes, una data recurrent per l'artista al maig, juny, juliol i agost per fer les seves úniques aparicions a xarxes socials amb fotos o breus textos. A més, a la xarxa social Instagram, aquesta cançó ha estat modificada, però en comptes d'esborrar la paraula, se sent un xiulet.

Pocs dies després que l'artista anunciés la retirada temporal de la música, l'1 de febrer, publicava el seu single 'L'última', un treball que, com va assegurar, "suposa el tancament a una etapa" que va començar amb la sortida de l'àlbum debut de l'artista canari titulat 'On vull estar', el gener del 2023. La seva discogràfica assegurava que el 2024 seria un any en què se centraria a "descansar i preparar el que ve".

"Quevedo necessita descansar però abans ha volgut regalar als seus fans una última cançó on la seva intenció és transmetre i representar el camí que tant ell com la resta d'artistes viuen durant la seva carrera", afegia el segell.