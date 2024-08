L'escriptor uigur Tahir Hamut Izgil denuncia la persecució de la nació uigur a la Xina comunista

“Vindran a aturar-me a mitjanit” - Llibres de l'Asteroide

Ningú no pot ser capaç de discutir el fet que la Xina ha aconseguit per primera vegada en la seva història un lloc propi entre les grans potències, però he de dir que sempre he tingut la sensació que era un gegant amb peus de fang. A les nombroses contradiccions polítiques i econòmiques cal unir un problema clau, que és la disparitat del seu col·lectiu humà. Tot i que la societat 'han' és sens dubte la dominant, hi ha territoris amb una forta personalitat pròpia que no han aconseguit ser integrats adequadament. La incorporació de l'antiga colònia de Hong Kong està resultant indigesta, el Tibet està vigilat amb mà de ferro des dels sagnants disturbis registrats el 2008, i Taiwan es nega a ser absorbit. I al nord-oest, la societat han, de religió musulmana, pateix des de fa dècades una campanya immisericorde de repressió que persegueix la seva assimilació forçosa. Ho refereix amb tot detall el poeta i cineasta uigur Tahir Hamut Izgil a “Vindran a aturar-me a mitjanit”, unes memòries que són “el relat d'un home i de la destrucció d'un país”.

Únic escriptor de la seva ètnia que ha pogut fugir de la República Popular de la Xina, explica la decepció que va suposar l'arribada al poder de Xi Jinping a qui es van suposar intents liberalitzadors; unes esperances que "eren fruit de la desesperació i la fantasia d´una comunitat maltractada que esperava rebre un millor tracte del govern colonial".

No ha estat així. Pequín ha establert a la regió uigur un sistema que ho controla tot: des de la prohibició de la música tradicional i de l'escolta de qualsevol emissora de països limítrofs -per evitar-ho, es van confiscar totes les ràdios d'ona curta-, fins a la insensata interdicció de llumins amb l'excusa que els separatistes podien fabricar bombes amb el fòsfor dels seus caps. D'altra banda, “igual que els colonitzadors dels imperis europeus, els pobladors han miren amb menyspreu els nadius uigurs. La gran majoria dels han no creien que valgués la pena aprendre l'idioma uigur. Com que no coneixien l'idioma, la societat uigur era una cosa inescrutable i aliena per als establerts a la regió, cosa que alhora els produeix una inquietud constant”. Però el pitjor és la humiliació dels seus costums i, sobretot, de la seva fe religiosa islàmica: van obligar a hissar la bandera xinesa a la mesquites i van ridiculitzar els clergues fent-los ballar música disco, es van confiscar els objectes i llibres religiosos islàmics -en particular , l'Alcorà-, es va prohibir dir “adéu” i posar noms d'origen musulmà -es va establir a aquest efecte una llista dels exclosos- i es van retirar fins i tot les novel·les històriques, mentre que els hotels xinesos no poden acceptar hostes uigurs, que deuen allotjar-se en establiments especials per a ells.

A la regió de Xingjiang cada edifici d'apartaments té assignats un quadre del Partit Comunista i un agent de policia amb la funció de vigilar els residents i d'estimular que aquests denunciïn els seus propis veïns, sobretot si sospiten que fan pràctiques religioses. Els qui se separen de la norma o resulten poc fiables, són cridats a “estudiar”, eufemisme que vol dir que són deportats. "Sabíem -diu l'autor- que els "centres d'estudi" eren camps de concentració" i que la deportació podia passar en qualsevol moment, al punt que Tahir Hamut es va acostumar, com molts dels seus compatriotes, a dormir amb la borsa de viatge al costat del llit per si venien a buscar-lo de matinada. No és estrany que alguns intentin canviar al registre civil la seva nacionalitat i aparèixer com d'ètnia han en comptes d'uigur per així escapar a una vigilància obsessiva.

L'autor, que va patir internament en un camp “d'estudi” quan va intentar emigrar a l'estranger il·legalment, finalment va poder escapar de la Xina i des de l'exterior denunciar l'opressió del seu poble amb aquesta obra que supera tota la imaginació orwelliana. Un testimoni important perquè d'aquesta realitat ominosa arriben notícies fragmentàries de manera molt esporàdica i només si es produeixen disturbis d'importància, tal com va passar el 2009 a Urumqi quan la repressió comunista va produir més de dos centenars de morts. Uigurs, és clar.