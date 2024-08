Banksy segueix omplint Londres dels seus inconfusibles grafittis

Un dels murals. Foto: Instagram (@banksy)

Londres segueix inundada, per segona setmana consecutiva, amb els grafittis del popular artista de carrer britànic Banksy , que va afegir una nova obra el dilluns 12 d'agost, com a part de la sèrie ja coneguda com a Zoo de Londres.

Fins ara, els murals, que el mateix Banksy ha compartit al compte d'Instagram, en sumen vuit. L'última incorporació és la figura d'un rinoceront a una paret, que sembla estar escalant un cotxe estacionat davant. Segons mitjans britànics, aquesta obra es troba al carrer Westmoor, al barri de Charlton, al sud-est de la capital d'Anglaterra.

El diumenge 11 d'agost, l'artista va tancar la primera setmana "animal" confirmant l'autoria d'un grafitti que converteix una cabina de vidre de la policia en una peixera plena de piranyes. A la imatge publicada per Banksy, es veu un agent observant l'obra mentre li fa una foto.

Els dies previs han aparegut a diverses parets i superfícies de Londres grafittis representant un gat, un pelicà, un llop sobre una antena parabòlica, primats penjant d'un pont, elefants, i una cabra, que va ser el primer grafit d'aquesta sèrie.

Robatori

La cambra dels murals, que es correspon amb la figura d'un llop sobre una antena parabòlica i s'ubicada a dalt d'un edifici a Rye Lane, al barri de Peckham, al sud-est de la capital britànica, va ser robat el passat divendres 9 d'agost poques hores després de la seva aparició, segons va informar el diari britànic The Guardian.

El primer mural es va ubicar en una paret a la zona de Kew Bridge, a Richmond, on apareixia dilluns passat 12 i que l'artista signava a xarxes socials sense cap peu de foto. Es tractava de la silueta d'una cabra on apuntava una càmera de vigilància mentre es mantenia al capdamunt d'una columna, d'on queien unes roques que s'hi desprenien.

Posteriorment, van aparèixer altres com dos elefants que unien les trompes des dels marcs de dues finestres als carrers de Chelsea, o tres micos que es balancejaven des d'un pont ferroviari a Shoreditch, a l'est de la capital.