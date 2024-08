Mor als 88 anys Alain Delon, icona del cinema francès / @EP

L'actor francès Alain Delon, figura en més de cinc dècades de constants transformacions de cinematografia nacional francès, ha mort als 88 anys a la seva residència de Douchy, segons han anunciat els seus fills aquest diumenge en un comunicat.

A l'apartat de guardons, des de la seva primera aparició a la gran pantalla el 1957, Delon ha estat creditor d'un Cèsar al Millor Actor el 1985 per 'Nuestra Historia', de Bertrand Blier; l'Ós d'Honor al festival de Berlín el 1995 i el premi del Festival Internacional de Cinema de Berlín. El maig del 2019 va arribar el seu reconeixement més destacat, amb la recepció de la Palma d'Or d'Honor a Cannes.

RETIRADA DE LES PANTALLES

Com a nota particular, destaquen les vuit col·laboracions amb un altre nom inapel·lable com Jean-Paul Belmondo, mort el 2021. Precisament el fracàs de l'última, Un de Dos (Patrice Leconte, 1988), marcaria la seva gradual retirada de la pantalla. Des de llavors, Delon es va limitar a aparicions esporàdiques com 'Los Actores' mentre abandonava la llum pública.

"(Els seus fills) Alain Fabien, Anouchka, Anthony i (el seu gos) Loubo estan immensament tristos en anunciar el decés del seu pare. Va morir pacíficament a casa de Douchy, envoltat dels seus tres fills i la seva família", segons van anunciar els seus fills en un comunicat conjunt a l'agència AFP, recollit per DPA. L'actor, especifiquen, va morir a primera hora de la matinada".

"FIGURA MODESTA I RESERVADA"

Entre les primeres reaccions a la seva mort destaca la de l'exministre de Cultura francès i amic de l'actor, Jack Lang, que ha elogiat una figura "extremadament modesta, reservada, sòbria, tímida", que alhora s'expressava d'una manera "brutal , brillant".

"Alain ha conegut moments feliços i rebutjos al llarg de la seva vida", fins i tot al món del cinema, "que a vegades li va resultar dur", va explicar Lang en la seva dedicatòria a un home amb "conviccions" polítiques molt allunyades del polític socialista, que no van impedir una estreta amistat.