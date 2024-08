Mafalda tindrà la seva pròpia sèrie d'animació a Netflix

Mafalda tindrà una sèrie d'animació a Netflix dirigida per Juan José Campanella - NETFLIX

Mafalda, l'icònic personatge creat per Quino, tindrà una adaptació en forma de sèrie d'animació a Netflix sota la direcció de Juan José Campanella. Així, el guanyador de l'Óscar a millor pel·lícula de parla no anglesa el 2010 pel secret dels seus ulls, portarà el lúcid inconformisme i les certes sentències de la jove a la petita pantalla en un projecte que encara no compta amb data d'estrena.

La plataforma de streaming ha anunciat aquesta nova adaptació del personatge a través del seu compte de X. El vídeo amb què ha donat a conèixer la notícia mostra un globus terraqüi darrere del qual lentament apareix la figura de Mafalda, que el fa girar per acabar a Argentina, el país d'origen.

Precisament aquest 2024 s'han fet 60 anys des que el mort Quino publiqués la primera historieta del personatge. Per a Campanella, aquest projecte és "el desafiament més gran" de la seva vida, perquè té l'oportunitat de "convertir Mafalda en un clàssic de l'animació". A través d'un comunicat, el realitzador ha confessat que manté un afecte especial pel material original, que el va acompanyar des dels "set o vuit anys" i del qual pot "citar diversos acudits de memòria". "Mafalda i els seus amics no només em feien riure moltíssim, sinó que de tant en tant m'enviaven al diccionari. I cada paraula nova que aprenia venia amb el premi d'una nova riallada. Aviat ja era un més de la colla de Mafalda", assenyala.

A més, el seu objectiu principal amb aquesta adaptació serà "traslladar una de les obres més grans de la història de l'humor gràfic al llenguatge audiovisual" actual. "Com podem reconnectar les noves generacions que no van créixer amb Mafalda amb aquesta gran obra? Com podem portar el seu enginy, la seva mordacitat, els nois que avui creixen en plataformes digitals? Com es pot, en fi, traslladar-ne una de les obres més grans de la història de l'Humor Gràfic al llenguatge audiovisual?", es pregunta Campanella recordant les preguntes que el van assaltar quan Quino va visitar el rodatge de la seva pel·lícula d'animació Futbolín (Metegol).

Joaquín Salvador Lavado Tejón, conegut popularment com Quino, va morir el 30 de setembre de 2020 als 88 anys. Del 1964 al 1973, les seves tires de Mafalda van enlluernar els lectors de la revista setmanal Primera Plana i el diari El Mundo. Campanella manté un respecte absolut pel creador i, de fet, en el comunicat recorda que sap que no podran "elevar Mafalda, perquè més alta no pot estar".

Per tot el llegat que Mafalda atresora, per la seva completa admiració pel seu creador, en aquesta adaptació tractaran de mantenir “l'humor, el timing, la ironia i les observacions de Quino”, amb el propòsit de donar al personatge una adaptació a la seva altura . "Sabem que no podrem elevar Mafalda, perquè més alta no hi pot ser. Però somiem que els que en som devots des de la primera hora puguem compartir-la amb els nostres nois, i encara que hi hagi coses reservades només per a adults, puguem tots anar una riallada en família, i per què no, anar al diccionari de tant en tant”, conclou reiterant que es tracta d'un “desafiament”.

Aquesta no serà la primera vegada que Mafalda salti a la petita pantalla, ja que ja va comptar amb una sèrie de 52 curtmetratges el 1972 dirigida per Catú i produïda per Daniel Mallo i Óscar Desplats. El 1979 aquestes peces van ser ordenades per temàtiques i convertides en un llargmetratge que es va estrenar en cinemes. Ja el 1994, el realitzador cubà Juan Padrón tornaria a portar la historieta a la televisió amb 104 curtmetratges més centrats en l'acció còmica que en els diàlegs que caracteritzaven la primera adaptació.