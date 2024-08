Retiren el polèmic tràiler de Megalòpolis de Coppola després d'"un error imperdonable" - AMERICAN ZOETROPE

'Megalópolis', la nova pel·lícula de Francis Ford Coppola, arribarà als cines el proper 27 de setembre. Lionsgate va llançar recentment un tràiler de la cinta, un clip que recopilava algunes crítiques negatives que el cineasta suposadament havia rebut en el passat i que han resultat ser falses, motiu pel qual l'avançament ha estat retirat.

El tràiler començava amb diverses crítiques negatives a films de Coppola com 'El Padrino', 'Apocalypse Now' o 'Dràcula de Bram Stoker'. Segons el clip, el crític Andrew Sarris suposadament va qualificar 'El Padrino' com "una pel·lícula descuidada i autoindulgent" que "no sap què vol ser", mentre que Pauline Kael la va considerar "disminuïda pel seu caràcter artístic". 'Apocalypse Now' va ser aparentment etiquetada com "buida al nucli" per Vincent Canby i "un tros d'escombraries èpic" per Rex Reed. Roger Ebert aparentment va trucar a 'Dràcula de Bram Stoker' "un triomf de l'estil sobre la substància", mentre que Owen Gleiberman la va considerar "un bell desastre".

Tot i això, tal com va descobrir el reporter de Vulture Bilge Ebiri, gairebé totes les cites del tràiler són falses. Aquests crítics no van escriure sobre les pel·lícules de Coppola utilitzant les paraules que el tràiler de Megalòpolis els atribueix, i alguns ni tan sols tenien les mateixes opinions que mostra el tràiler. Vulture cita com a exemple la crítica de Pauline Kael a 'El Padrino', que va ser molt positiva i fins i tot va qualificar la cinta com "una visió èpica de la corrupció d'Amèrica".

John Simon de National Review també està inclòs al tràiler, i un periodista de la revista va publicar a X que el personal estava revisant l'arxiu, però creien que la cita atribuïda era falsa. "Pel que podem veure (estem revisant els arxius), també van inventar una cita del crític de cinema de National Review, presumiblement John Simon. Apocalypse Now no el va impressionar en gran mesura en aquell moment, però no va escriure la cita que se li atribueix ", va revelar el reporter.

No és clar com es van crear les cites falses, però els rumors apunten que podrien haver fet ús de la intel·ligència artificial. Alguns usuaris fins i tot van fer proves amb ChatGPT a la recerca de resultats similars.

Arran del que va passar, Lionsgate va retirar el clip i va emetre un comunicat demanant disculpes. "Lionsgate retirarà immediatament el tràiler de Megalòpolis. Oferim les nostres més sinceres disculpes als crítics involucrats ia Francis Ford Coppola i American Zoetrope per aquest error imperdonable en el nostre procés d'investigació. Ens equivoquem. Ho sentim", diu el text.

Cal destacar que el juny passat, es va revelar que Lionsgate no s'encarregaria del màrqueting de la pel·lícula, sinó que Coppola seria qui finançaria la campanya. "Pel que sembla, Lionsgate no pagarà el màrqueting. En canvi, s'espera que Coppola es faci càrrec de la despesa ell mateix. Lionsgate té la intenció d'exhibir la pel·lícula en més de 1.500 pantalles, cosa que, segons fonts del món de la distribució, requeriria al voltant de 15 milions a 20 milions de dòlars en màrqueting.