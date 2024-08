Torna Oasis! Anuncien el llançament d'un nou àlbum el proper 6 d'octubre

El cantant Liam Gallagher durant una actuació a la tercera jornada del festival Mad Cool 2023 - EP

El grup britànic Oasis ha confirmat a la seva pàgina web el seu retorn amb un nou disc titulat 'Dig out your soul', que veurà la llum el proper 6 d'octubre. Es tracta del vuitè treball d'estudi de la banda que avançarà el single 'The Shock Of The Lightning' a partir del 29 de setembre encara que des d'avui també es pot veure el vídeo del mateix a Myspace.

'Dig Out Your Soul' ha estat produït per Dave Sardy, amb qui la banda ja treballés en el seu anterior disc el 2005, 'Don't Believe The Truth'. L'àlbum es va gravar als estudis Abbey Road de Londres i es va barrejar a Los Angeles, i ha estat editat pel segell creat pel grup, Big Brother Recording.

El tema que serveix de single al grup és 'The Shock Of The Lightning', una de les onze cançons amb què compta el disc en què a més podran escoltar-se 'Bag It Up', 'The Turning', 'Waiting For The Rapture ', 'I'm Outta Time', '(Get Off Your) High Horse Lady', 'Falling Down', 'To Be Where There's Life', 'Ain't Got Nothin', 'The Nature Of Reality' i ' Soldier On'.

La banda, que demà comença la gira per diferents ciutats del Canadà, té previst iniciar la gira pel Regne Unit, concretament a Liverpool, un dia després que surti a la venda aquest nou disc, el 7 d'octubre. El 26 de novembre el grup viatjarà a Mèxic.