El món del cinema mira a Venècia: arrenca la 81a edició de la Mostra

Pedro Almodóvar. Foto: Europa Press

El Festival Internacional de Cinema de Venècia, la Mostra , arrenca aquest dimecres 28 d'agost amb la seva 81a edició en què Pedro Almodóvar competirà pel Lleó d'Or amb la seva primera pel·lícula en anglès, L'habitació del costat.

El Lido de Venècia serà la seu central del certamen que s'allargarà fins al proper 7 de setembre i en què Espanya estarà representada tant per Almodóvar, com per la nova pel·lícula d'Aitor Arregi i Jon Garaño, Marco , a més de per la sèrie de Rodrigo Sorogoyen Els anys nous, fora de competició.

També en competició hi haurà presència espanyola a la pel·lícula argentina Kill the Jockey, de Luis Ortega, amb l'actriu Úrsula Corberó, o a la cinta Babygirl d'Halina Reijn, en què Antonio Banderas serà un dels protagonistes amb Nicole Kidman.

L'habitació del costat, la nova i primera pel·lícula en anglès d'Almodóvar està protagonitzada per Tilda Swinton i Julianne Moore amb John Turturro i arribarà als cines espanyols el proper 18 d'octubre.

La cinta competirà amb altres títols importants com la segona part de Joker , novament dirigida per Todd Phillips i amb Joaquin Phoenix i Lady Gaga, a més dels títols de cineastes reconeguts com Pablo Larraín (María, protagonitzada per Angelina Jolie), Luca Guadagnino (Queer, amb Daniel Craig), Dea Kulumbegashvili (Abril) o Walter Salles (Encara sóc aquí).

D'altra banda, i fora de concurs, el festival projectarà llargmetratges com Wolfs, el thriller de George Clooney i Brad Pitt; Baby Invasion , d'Harmony Korine; els documentals Riefensthal, d'Andres Veiel o Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989, de Göran Hugo Olsson. També estarà, a la categoria de sèries Observada, d'Alfonso Cuarón.

Almodóvar ha filmat el seu primer llargmetratge rodat íntegrament en anglès després dels curtmetratges La voz humana, protagonitzat també per Tilda Swinton, i Extraña forma de vida , protagonitzat per Ethan Hawke i Pedro Pascal, que es van estrenar mundialment als Festivals de Venècia i Cannes, respectivament.