Antonio Banderas a la Mostra de Venècia: "Amb allò políticament correcte hem arribat a l'autocensura"

L'actor Antonio Banderas, que competeix amb la cinta 'Babygirl' d'Halina Reijn a la 81a edició del Festival de Cinema de Venècia, ha assegurat que al cinema el "políticament correcte" pot provocar "autocensura", per després assegurar que moltes de les pel·lícules amb què ha acudit a concursos internacionals, ara no es podrien fer.

"Solia venir a aquests festivals -Cannes, Venècia...- amb pel·lícules que ara mateix no es podrien fer. Pel·lícules que rebrien moltes crítiques perquè entrarien en el terreny del que és políticament incorrecte. Estem en un món tan políticament correcte que hem arribat a l'autocensura. Per això, quan vaig llegir el guió de Halina Reijn vaig pensar: ¡Algú que pensa diferent!. Una persona que té la força i el coratge de posar a la pantalla coses que tots pensem", ha afegit l'actor durant una roda de premsa a la ciutat italiana que acollirà la Mostra de Venècia fins al proper 7 de setembre.

Així, el malagueny ha reivindicat el seu orgull per haver format part de 'Babygirl', un thriller eròtic en què es parla de desig femení i poder, i ha reiterat que l'art hauria d'estar fora de “la censura”.

"Som presoners dels nostres propis instints, som animals. La natura no és democràtica, no hem demanat ser humans, animals, plantes. Estem lligats al que som. Aquesta pel·lícula tracta d'una dona que en parla d'una manera molt lliure i estic orgullós de formar part d'una cosa així en un moment en què tots estem ficats en caixes i moviments.

'Babygirl' competeix al Festival a la Secció Oficial pel Lleó d'Or i es tracta d'un thriller eròtic en què Banderas apareix amb l'actriu Nicole Kidman, una directora executiva que s'embarca en un romanç amb el seu becari, interpretat per Harris Dickinson.

En aquest sentit, Kidman ha destacat com de "lliberador" ha estat per a ella donar vida a la protagonista de la pel·lícula, que també tracta el "consentiment".

"'Babygirl' tracta sobre el desig, els pensaments interns, el matrimoni, la veritat, el poder i el consentiment. És la història alliberadora d'una dona a través de la mirada de Reijn. Ha estat molt profund i alliberador estar a les mans , em vaig sentir molt cuidada i de fet totes ens protegíem molt entre nosaltres, la dinàmica se sentia real.

Per la seva banda, la directora del llargmetratge, Halina Reijn, ha explicat que encara que la protagonista és una dona amb una "crisi existencial" es tracta, al seu torn, de la masculinitat i de com les diferents generacions poden "aprendre les unes de les altres" .

"Ha estat un honor treballar amb aquest repartiment increïble. Sens dubte, és una pel·lícula sobre una dona amb una crisi existencial, sobre el desig i com les diferents generacions poden aprendre les unes de les altres. I estic molt contenta de presentar-la a Venècia. Però per un altre costat, també és un film sobre la masculinitat i sobretot, sobre la pregunta 'com puc estimar-me a mi mateix en totes les meves facetes'.

Beetlejuice va inaugurar La Mosta

La Mostra de Venècia va ser inaugurada dimecres 28 d'agost passat pel cineasta Tim Burton i el seu nou film 'Beetlejuice Beetlejuice', que va estrenar mundialment al Palazzo del Cinema del Lido fora de concurs.

Precisament, durant la presentació de la pel·lícula, Tim Burton va assegurar que es tracta d'un treball que ha sentit d'una manera "personal i real" i que arriba després d'uns anys en què s'ha vist "desil·lusionat" amb la indústria cinematogràfica.

"Beetlejuice em va tornar l'energia per fer les coses que m'agrada fer amb la gent amb qui m'agrada fer-les, i va ser encara més especial amb la nova part del repartiment, que es va integrar perfectament en el seu esperit", afegia el cineasta.

El llargmetratge, que protagonitzen Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega i Willem Dafoe, és una seqüela de la pel·lícula de terror i comèdia de 1988 que Warner Bros. estrenarà internacionalment a partir del proper 4 de setembre i que arribarà a les sales dels Estats Units el 6.

Almodóvar competeix amb la seva primera pel·lícula en anglès

La indústria espanyola estarà representada tant per Pedro Almodóvar, que competirà pel Lleó d'Or amb la seva primera pel·lícula en anglès, 'L'habitació del costat'; com per la nova pel·lícula d'Aitor Arregi i Jon Garaño, 'Marco' -a la secció Orizontti-, a més de per la sèrie de Rodrigo Sorogoyen 'Los años nuevos', fora de competició.

També en competició hi haurà presència espanyola a la pel·lícula argentina 'Kill the Jockey', de Luis Ortega, amb l'actriu Úrsula Corberó.

'L'habitació del costat', la nova i primera pel·lícula en anglès d'Almodóvar està protagonitzada per Tilda Swinton i Julianne Moore amb John Turturro i arribarà als cines espanyols el proper 18 d'octubre de la mà de Warner Bros. Pictures.

La cinta competirà amb altres títols importants com la segona part de 'Joker', novament dirigida per Todd Phillips i amb Joaquin Phoenix i Lady Gaga, a més dels títols de cineastes reconeguts com Pablo Larraín ('María', protagonitzada per Angelina Jolie) , Luca Guadagnino ('Queer', amb Daniel Craig), Dea Kulumbegashvili ('Abril') o Walter Salles ('Encara sóc aquí').

D'altra banda, i fora de concurs, el festival projectarà llargmetratges com 'Wolfs', el thriller de George Clooney i Brad Pitt; 'Baby Invasion', d'Harmony Korine; els documentals 'Riefensthal', d'Andres Veiel o 'Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989', de Göran Hugo Olsson. També estarà, a la categoria de sèries 'Observada', d'Alfonso Cuarón.