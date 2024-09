Pedro Almodóvar: "És delirant que la ultradreta espanyola converteixi els immigrants en invasors"

El director de cinema espanyol, Pedro Almodóvar, presenta al Festival Internacional de Cinema de Venècia la seva primera pel·lícula en anglès 'The Room Next Door' - Rocco Spaziani

El director Pedro Almodóvar, que ha presentat aquest dilluns a la Mostra de Venezia la seva nova pel·lícula 'L'habitació del costat' al costat de les actrius Tilda Swinton i Julianne Moore, ha qualificat de "delirant" que la ultradreta espanyola vulgui "convertir" els immigrants a "invasors".

"Encara que la pel·lícula parla d'un cas personal i particular (de generositat, vull enviar un missatge d'obrir els braços a tots aquests nens sense acompanyament que lluiten per arribar a les nostres fronteres i que, segons la ultradreta espanyola, pretenen que el Govern mani a la Marina per impedir que entrin: és a dir, convertir-los en invasors", ha lamentat el cineasta durant la roda de premsa oficial.

Per Almodóvar, es tracta d'una postura "delirant, profundament estúpida i injusta" que, per respondre, proposa "fer tot el contrari en un món tan complex" i que està "ple de perills", esmentant també els riscos que comporta el canvi climàtic. Per al director de 'Hable con ella', la similitud amb la seva pel·lícula és la de parlar d'una dona que agonitza "en un món que probablement també estigui agonitzant".

'L'habitació del costat', primera pel·lícula rodada en anglès per Almodóvar, explica la història d'una mare (Tilda Swinton)i una filla separades per un gran malentès i, entre totes dues, una altra dona, Ingrid (Julianne Moore), amiga de la mare, és dipositària del dolor i l'amargor de totes dues. La mort i l'amistat són temes centrals d'aquest treball.

"Crec que l'única solució, i potser petita de pretensiós, és que cadascú des del seu lloc s'ha de manifestar en contra de tot aquest negacionisme. I ho ha de fer en els àmbits que li són propis, la casa, la feina, el carrer. Hem de parar aquest tipus de manifestacions negacionistes", ha remarcat el director, per a qui el planeta "està en perill" i entén que, si no s'actua, estarà "en un perill més gran".

Almodóvar ha explicat que veu aquesta nova pel·lícula com una "resposta als discursos de l'odi que se senten cada dia" a Espanya ia "tothom", alhora que ha afegit que la seva actitud avui dia és la de " intentar ser optimista". Així, ha citat l'escriptora ja morta Almudena Grandes, tot recordant la dedicatòria que li va escriure en un dels seus llibres: 'Pedro, l'alegria és la millor de les resistències'.

A favor de l'eutanàsia

També ha al·ludit a l'eutanàsia, en relació amb el punt de vista que ofereix 'L'habitació del costat'. Almodóvar, que reconeix que la malaltia ha limitat el seu "moviment en general" i que ha estat molt present a la seva vida, creu que la cinta expressa "d'una manera força alta" el seu posicionament a favor de l'eutanàsia.

"La malaltia hi és i tots els credos són molt importants per a la vida i la mort, però si no en tens cap, si no ets fidel a cap d'aquests credos, atentes directament contra tots ells, perquè et converteixes en el propietari de la teva pròpia existència", ha explicat, reiterant la importància de regulació de l'eutanàsia.

"Crec que Espanya és el quart país europeu a tenir una Llei d'eutanàsia, però és urgent que existeixi a tot el món, sense que hi hagi una regulació política ni judicial. Crec que simplement el metge que testifica la gravetat del pacient i la seva situació haurien de ser ser suficients", ha afegit.

Swinton i Moore, "grans admiradores" d'Almodóvar

Tant Swinton com Moore s'han declarat "grans admiradores" del cinema del realitzador espanyol i han explicat què ha suposat per a elles treballar amb el creador de 'Dones a punt d'un atac de nervis'. Per Moore, l'experiència ha servit per deixar de pensar que l'obra d'Almodóvar és "únicament espanyol".

"No m'havia adonat que tot és Pedro. Caminant pel set, la primera vegada que el vaig veure i totes les referències, tots els colors, tots els objectes... vaig pensar 'Déu meu! Està tot aquí! Hi ha tot! tant d'ell en cada cosa'", ha assenyalat per després apuntar que ha après sobre com Almodóvar "sent, pensa i veu el món".

"M'alegro que m'hagi triat perquè les seves pel·lícules sempre han estat tan vibrants per a mi i ara he pogut ser part d'això, d'això humanitat: no sé com vaig aconseguir entrar en aquest món, però simplement em sento afortunada", ha apuntat.

Per part seva, Swinton, que ha recordat com la primera pel·lícula que va veure d'Almodóvar va ser 'Dones a la vora d'un atac de nervis, considera que el gran èxit del director és el de crear "un món seu però que la resta pot reconèixer" . "Vaig pensar que mai no trobaria espai al seu escenari per a mi, per la manera com em veig i en què parlo. I, no obstant, un dia, quan era al mateix espai que ell, vaig tenir la rauxa de dir-li: ' escolta, aprendré espanyol per a tu'", ha comentat entre els aplaudiments dels assistents.