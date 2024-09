Primavera Sound cancel·la els seus festivals de 2024 a Llatinoamèrica per "dificultats externes"

Arxiu - Ambient durant el primer dia del festival Primavera Sound, al Parc del Fòrum, a 29 de maig de 2024, a Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

El Primavera Sound ha cancel·lat els festivals que tenia previst fer aquest any a Llatinoamèrica per "dificultats externes" per celebrar els esdeveniments a l'alçada que es mereixen, ha informat en un comunicat als seus perfils a Llatinoamèrica a X recollit per Europa Press.

Tenia previstos entre novembre i desembre festivals a Buenos Aires (Argentina) i Sao Paulo (Brasil) i Primavera Day a Asunción (Paraguai) i Montevideo (Uruguai), que "desgraciadament hauran d'esperar".

Ha afirmat que és una "decisió difícil, presa després de molts mesos de feina i després d'emprendre nombroses vies per poder celebrar aquests esdeveniments amb garanties".

El Primavera Sound ha afirmat que els llaços amb Llatinoamèrica no acaben aquí i que té l'esperança que el festival "tornarà més fort" i mira cap al futur perquè sigui com més aviat millor.

A més, ha assenyalat que les plataformes de venda d'entrades es posaran en contacte amb els posseïdors d'entrades per informar sobre el procés de devolució.