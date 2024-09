Temporada Alta de Girona presenta la programació més ambiciosa de la història

Una de les propostes de l'edició del 2023. Foto: Europa Press

Temporada Alta de Girona, un dels festivals de teatre més importants de Catalunya, s'allargarà aquest any des del 12 de setembre fins al 8 de desembre, amb una oferta impressionant que inclou 185 representacions a 10 localitats. La programació comptarà amb 23 espectacles internacionals, 25 coproduccions i 21 estrenes, amb un total de 58.647 entrades disponibles per al públic. Les vendes d'entrades començaran el 3 i el 4 de setembre per a compradors preferents i el 5 de setembre per al públic general.

Aquest any, Temporada Alta emfatitza el seu vincle amb l'escena europea, presentant fins a quatre coproduccions internacionals i destacant una renovada "Setmana de Programadors", ara coneguda com a Big Bang, que reunirà una gran varietat de propostes contemporànies. A més, el cicle Connexió Iberoamèrica oferirà vuit espectacles, cinc dels quals es veuran per primer cop a Catalunya, reforçant així la relació amb l'escena llatinoamericana.

El festival continua donant suport a la creació local, coproduint 11 espectacles d'autors catalans. Entre ells destaquen obres com "Allà lluny hi ha una caseta" de Jordi Casanovas i "Un matrimoni a Boston" dirigit per Josep Maria Mestres, amb Emma Vilarasau i Marta Marco a l'elenc. El cap de setmana inaugural serà especialment notable amb estrenes i noms grans de l'escena catalana.

Pel que fa a les propostes internacionals, Temporada Alta presentarà 21 estrenes absolutes, 7 estrenes a l'Estat i 14 estrenes a Catalunya. Entre els espectacles internacionals hi ha obres com "Bérenice" de Romeo Castellucci amb Isabelle Huppert, "Paisatge Compartits" de Caroline Barneaud i Stefan Kaegi, i "Totentanz. Morgen ist die frage" de La Veronal. Altres destacats inclouen "Tre modi per non morire" amb Toni Servillo, "Dans la mesura de l'impossible" de Tiago Rodrigues i "Age of content" del Ballet Nacional de Marseille.

Abans de la inauguració oficial del festival, es presentaran cinc funcions de Carmina Burana de la Fura dels Baus, que ha estat aclamada a Europa, Àsia i Amèrica. A més, el festival oferirà lectures dramatitzades amb figures destacades com Jordi Boixaderas i Pere Arquillué, i continuarà amb el seu projecte educatiu A Tempo, dirigit a diverses etapes escolars, juntament amb el Torneig de Dramatúrgia als Instituts.

En resum, la 33a edició de Temporada Alta promet una tardor teatral vibrant i diversa, combinant el millor de l'escena local i internacional amb una oferta àmplia per a tots els públics.