La Gleva apostarà per projectes de volum modest, però amb gran ambició

Foto: Pau-Ignasi de Dalmases

"Apostem per projectes de modest volum, però amb gran ambició" va dir Albert de la Torre, responsable de la Gleva, una sala cultural situada al carrer del mateix nom del barri de Sant Gervasi. I va afegir que la segona línia de la seva feina serà una decidida aposta “pels valors emergents, als quals acollim en aquesta casa perquè puguin treballar en règim de residència”. Aquests seran els criteris bàsics de la seva actuació durant la nova temporada que justament acaba d'iniciar-se amb “Jo mai no tinc gana”, un monòleg sobre la pressió social en la femineïtat i les seves conseqüències.

Entre els molts espectacles programats cal destacar la posada en escena dels Tangos de Sagarra amb interpretació de Lali Barenys i direcció d'Anna Güell, que servirà per homenatjar l'actriu Teresa Cunillé en el seu centenari, reprenent el repertori d'un dels seus últims treballs, “Dones com jo”, amb textos de Sagarra i direcció de Francesc Nel·lo.

Entre les produccions pròpies destaquen “La senyora Macbeth, de Ferràn Madico, sobre la tirania i els límits per aconseguir els propis desitjos, “El nebot de Rameau” amb dramatúrgia de Ramon Simó i basada en l'obra pòstuma de Denis Diderot, així com un nou espectacle de Mario Gas, “Hello, pops!”, en què el director, amb l'acompanyament de piano i violí, tornarà a confrontar-se directament amb el públic a partir de textos i cançons que conformen el seu imaginari personal. A tot això cal sumar “Pentesilea” de Kleist, en versió de Roger Vila i “Quartett-Medea” de Müller, que recuperarà el muntatge realitzat fa quatre dècades per Joan Ollé amb alguns dels intèrprets que hi van participar.

La Gleva apostarà així mateix pels gèneres parateatrals i comptarà amb la presència del mag Hausson que rendirà tribut al seu predecessor, el gran Houdin, i el cabaret clown de Christi Garbo en homenatge a Jango Edward en el primer aniversari de la seva mort

Daniel de la Torre, representant de l'entitat gestora de La Gleva, va expressar la seva satisfacció pels resultats aconseguits la temporada anterior basada en una programació eclèctica i de qualitat que va permetre aconseguir una ocupació global superior al 90% i amb una producció –“El gos” de Cunillé-guardonada amb el premi de la crítica l'equip del qual, per cert, tornarà a ser present amb “Les bacants”.