"Ningú necessita el teu single en anglès": artistes russos lluiten per seguir sobreviure a l'exili

“Deixa d'enfonsar-te i pensa en els teus ingressos, la meva estrella. A l'estranger et podriràs en un pati del darrere pudent. Ningú necessita el teu single en anglès al món anglòfon”. Aquesta és la lletra de “Kalinka”, el primer tema en anglès del popular raper exiliat Noize MC. La cançó captura les lluites de molts artistes, músics i comediants russos que van abandonar el país i estan provant de trobar rellevància entre el públic d'Europa.

Com nouvinguts, s'enfronten a una dura competència amb artistes occidentals que fa molt de temps que estan establerts a l'escena ia una elecció sense una resposta correcta: Canviar l'anglès o continuar actuant en rus?

Molts, com Noize MC, han canviat a l'anglès, encara que el raper tem a la lletra de “Kalinka” que potser mai no sigui popular al “món anglòfon”.

Kalinka està ambientada en la cançó popular russa del mateix nom per invocar la nostàlgia per la pàtria, un contrast irònic amb l'experiència real de l'artista a Rússia.

El desembre de 2021, el govern de Putin va iniciar una investigació sobre les lletres de Noize MC per “extremisme” després que escrivís una publicació sarcàstica a les xarxes socials. El raper va abandonar Rússia i va rebre una visa humanitària a Lituània amb la seva família a principis del 2022.

En declaracions a The Moscow Times a través de l'aplicació de missatgeria Telegram, Noize MC, que té com a nom real Ivan Alekseyev, va dir que el seu objectiu és arribar a més oients internacionals, així com a la seva audiència principal d'emigrats russos, ucraïnesos i bielorussos.

El desafiament, va dir, és “mantenir-me connectat amb les meves arrels” mentre escric més cançons en anglès per “compartir el meu missatge globalment”.

Aquest missatge, explica, és polític. "La música és una eina poderosa per generar consciència i inspirar el canvi, i crec que és crucial fer servir la meva plataforma per parlar en contra de l'opressió i donar suport als que lluiten pels seus drets", va afirmar Noize MC.

També desitja distreure aquells les vides dels quals “han canviat per complet i mai tornaran a ser les mateixes, per centrar-se a reflectir qui som, quina importància cultural tenim per al nostre país mentre estem lluny de casa i quin llegat cultural podem deixar enrere”.

El desafiament lingüístic és més agut per als comediants stand-up: Denis Chuzhoi, un comediant radicat a Berlín, comparteix les seves dificultats per ser graciós en anglès en comparació del seu rus nadiu, així com les seves preocupacions quotidianes sobre la migració. “Què passa si em van enganyar a la universitat i el meu anglès no és real? La gent riu de mi només perquè semblo el boig del poble?”, va escriure a X (abans Twitter) després d'una de les seves actuacions.

Altres artistes segueixen treballant en la seva llengua materna, com l'artista de carrer Andrey Toje, que crea obres en rus a la seva nova llar a Sèrbia. Més recentment, va cobrir amb vidre els símbols Z pro-guerra que solen trobar-se als carrers de Belgrad i les instruccions “Trencar el vidre en cas d'emergència”.

Toje va dir que la seva creativitat va desaparèixer durant un any després de mudar-se a Sèrbia el 2022. “Havia esgotat totes les meves idees a Rússia i només estava concentrat a sobreviure, dormint als sofàs dels meus amics amb només una tovallola”, va dir.

Amb el temps, va trobar la motivació per continuar fent art dirigit al públic rus, principalment sobre la guerra. “El tema continua sent d'actualitat i no ho hauríem d'oblidar. No puc fer res graciós mentre això segueixi succeint”, va afirmar Toje.

“La meva motivació és crear un diàleg entre els parlants de rus. Potser feu fotografies i les comparteixin. El tema és negatiu, però la gent, quan ho veu, sol somriure. En lloc de fer-te odiar, et fa sentir positiu”, va continuar.