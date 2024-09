Barcelona mira al futur: Una experiència tecnològica al Palau Robert

Foto: CatalunyaPress

Al cor de Barcelona, el Palau Robert es transforma en un portal cap al futur amb l'exposició “Recorda el futur” (Recorda el futur). Organitzada per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i la Generalitat de Catalunya, aquesta mostra interactiva i gratuïta convida els ciutadans a un viatge tecnològic en el temps. Des del 20 de juny fins al 3 de novembre, els visitants tenen l'oportunitat única de conèixer i experimentar de primera mà algunes de les innovacions que van ser presentades a la darrera edició del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

"Recorda el futur" no és una exposició tradicional; és una experiència immersiva que transporta els visitants a través de les quatre grans revolucions industrials que han donat forma al món modern: la revolució mecànica, l'elèctrica, la digital i ara la intel·ligència artificial (IA). A més, l'exposició inclou experiències gamificades en quatre sectors clau –salut, mobilitat, tèxtil i energia– mostrant com la tecnologia i la innovació estan redefinint aquests camps i el dia a dia de les persones.

Un recorregut per la història i el futur tecnològic

Al cor de "Recorda el futur" , els visitants s'embarquen en un recorregut que va des dels invents històrics que van canviar el curs de la indústria a l'últim segle fins a les més recents innovacions que prometen transformar el futur. Cada espai està dissenyat per oferir una experiència sensorial completa, amb elements interactius i activitats que permeten als visitants veure, tocar i entendre com la tecnologia ha evolucionat des dels inicis fins al present.

L?exposició també es complementa amb un programa de xerrades i activitats divulgatives obertes al públic. Aquestes sessions tenen com a objectiu promoure un enfocament més sostenible, resilient i humanista de la tecnologia, alineant-se amb els principis de la MWCapital i la Generalitat de Catalunya. Durant el proper trimestre, el Palau Robert serà un epicentre de discussió i aprenentatge sobre com la tecnologia pot ser un motor per a un futur més inclusiu i equitatiu.

Consolidant el llegat del Mobile World Congress

La iniciativa darrere aquesta exposició és el resultat d'un acord entre la Generalitat de Catalunya i MWCapital per traslladar el llegat del Mobile World Congress a la ciutadania. MWCapital, la fundació que impulsa el desenvolupament digital a la societat, s'ha compromès a construir un futur més inclusiu, equitatiu i sostenible mitjançant un ús humanista de la tecnologia. Aquest compromís es materialitza a “Recorda el futur”, així com en altres activitats i projectes d'impacte social que la fundació duu a terme al llarg de l'any.

Des de la seva creació, MWCapital ha treballat en àrees com ara la transferència de tecnologia, el foment del talent digital, el desenvolupament de projectes innovadors amb impacte social i la generació de coneixement. L'exposició al Palau Robert és un pas més en aquest esforç per connectar la ciutadania amb les darreres tendències digitals i consolidar Barcelona com a referent global en l'àmbit tecnològic.

La transformació tecnològica en els darrers temps

La tecnologia ha evolucionat de manera exponencial en les darreres dècades, transformant tots els aspectes de la vida quotidiana i la indústria global. Des de l'arribada de l'internet i els telèfons intel·ligents fins a l'expansió recent de la intel·ligència artificial i l'internet de les coses (IoT), aquests avenços han redefinit com interactuem, treballem i vivim.

La quarta revolució industrial, impulsada per la intel·ligència artificial, la robòtica avançada i la connectivitat global, marca un punt d'inflexió en la història humana. Avui dia, la tecnologia permet personalitzar latenció mèdica, millorar leficiència energètica, desenvolupar materials més sostenibles i crear formes més segures i ràpides de transport. A més, la connectivitat global facilita l'accés a l'educació, el treball remot i les noves formes d'entreteniment i comunicació.

Barcelona, amb el seu compromís constant amb la innovació i el desenvolupament tecnològic, és a l'avantguarda d'aquesta transformació. “Recorda el futur” és un testimoni de com la ciutat es prepara per enfrontar els desafiaments del futur, utilitzant la tecnologia no només per al progrés econòmic, sinó també per a la millora del benestar social i la sostenibilitat ambiental.